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Şanlıurfa'da bir işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan bir işçi açıkta bulunan bir kabloya temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da bir işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan (55) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyali Mahallesi'nde meydana geldi. Bir asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas edince elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı.

Asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas edince elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)Asfalt şantiyesinde şef olarak görev yapan Mustafa Demirkan, açıkta bulunan bir kabloya temas edince elektrik akımına kapılıp ağır yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)

SAĞLIK EKİBİNİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Demirkan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Mustafa Demirkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demirkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp morguna götürüldü.

Mustafa Demirkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraflar: DHA)Mustafa Demirkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraflar: DHA)

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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