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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını: Ekiplerden yoğun müdahale

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını: Ekiplerden yoğun müdahale

Yangın, akşam saatlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Venk bölgesinde çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını: Ekiplerden yoğun müdahale-1

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki ormanlık alana yayılmasının önlenmesi için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

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