Sivas'ta otobüs şoförü engelli yolculara hakaret etti iddiası! Kendisini böyle savundu

Sivas'taki halk otobüsünde gergin anlar yaşandı. Otogar önünden otobüse binen yolculardan beşi görme engelli olduklarını ileri sürüp kart basmadan ve ücret ödemeden ilerledi. Sürücü Enver Gökce yolculardan, görme engellilere verilen ücretsiz ulaşım kartlarını cihaza okutmaları gerektiğini söyledi.

Sivas'ta otobüs şoförü engelli yolcuları araca almadı iddiası. (Fotoğraflar: İHA)

"HARAM OLSUN, DAHA BETER OLUN"

Yolcular kart basmayınca alevlenen tartışmada şoförün hakaret ettiği ileri sürüldü. Şoförün "haram olsun" ifadelerine karşı kamerayı açan yolcular, "5 tane engelli otobüse bindi diye neyi haram ediyorsun?" dedi.

Bu esnada şoförün "daha beter olun" dediği iddia edilirken, yolculardan biri de, "Ben Türkiye'nin her yerinde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezerim" dedi. Ayrıca kameranın açılmasıyla birlikte şoförün haraket etmeyi bıraktığı iddia edildi.

"SADECE HAKKIMI İSTEDİM"

Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında linçlenen şoför Enver Gökçe kendisini savundu. Gökçe şu ifadeleri kullandı:

"Akşam saatlerinde otobüse 6 kişi bindi. Yolculardan sadece bir tanesi kartını okuttu. Kalan 5 kişi ise kartını okutmadı. İçlerinden bir kadın, otobüse binerken kartlarını arkadan okutacaklarını söyledi. Ancak buna rağmen hiçbiri kartını okutmadı ve engelli olduklarına dair herhangi bir kart ya da kimlik de göstermedi. Daha sonra otobüsün arka tarafına geçip oturdular. Yaklaşık 10-15 dakika sonra kendilerinden ücret talep ettim. Bana kartlarının olmadığını söylediler. Bunun üzerine ücretlerini ödemelerini istedim ancak ücret ödemeyeceklerini ifade ettiler. Ben de buna tepki gösterdim. Otobüse binen kişiler engelli olduklarını iddia ettiler. Ancak bana bunu gösteren herhangi bir engelli kartı veya kimlik ibraz etmediler. Toplam 6 kişiden sadece biri kartını okuttu. Yaşanan bu olay daha sonra sosyal medyada farklı şekillerde yayıldı. Ben sadece kendi hakkımı değil, otobüsü kullanan yaklaşık 250 kişinin hakkını istedim. Kişilerin engelli olduğunu anlamam mümkün değildi. Çünkü bana herhangi bir kart ya da kimlik göstermediler."