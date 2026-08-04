Araştırmacılar, konuşma biçimlerinden yola çıkarak hangi çocuklarda daha sonra kaygı, depresyon ve benzeri sorunların ortaya çıkabileceğini tahmin etmeye çalıştı.

Çocukların stresli ya da zor yaşantıları anlatırken kullandığı dil, ilerleyen yıllarda kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunları yaşama riskine dair ipuçları verebilir. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, yalnızca anlatılan olayın değil, çocuğun olayı nasıl ifade ettiğinin de güçlü bir gösterge olabileceğini belirledi.

ANLATIM BİÇİMİ, ANLATILAN OLAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, çocukların ne söylediğinden çok bunu nasıl söylediğinin gelecekteki ruh sağlığı risklerini tahmin etmede daha etkili olmasıydı. Anlatım tarzı Araştırmacılara göre anlatım tarzı, çocuğun yaşadığı deneyimi zihninde nasıl düzenlediğini ve nasıl çerçevelediğini gösteriyor. Anlatının içeriği Anlatının içeriği ise stresin kaynağı ve çocuğun yaşamındaki olaylar hakkında daha doğrudan bilgi veriyor.

Çalışmanın başyazarı Chase Antonacci, araştırmanın henüz tanı konmadan önce risk işaretlerini belirleyebilecek, geniş ölçekte kullanılabilir araçlar geliştirilmesi için güçlü bir ilk kanıt sunduğunu belirtti.

"HER ZAMAN" VE "ASLA" GİBİ KELİMELER ÖNE ÇIKTI

Analizde, ileride yaşanabilecek ruh sağlığı sorunlarıyla bağlantılı bazı konuşma kalıpları tespit edildi.

Bunlardan biri, "her zaman" ve "asla" gibi kesinlik bildiren ifadelerin sık kullanılmasıydı. Araştırmacılar bu konuşma tarzını "mutlak dil" veya "kesinlik dili" olarak değerlendirdi.

Dil analizi bir teşhis değildir. Bu kelimeleri kullanan her çocuğun depresyona gireceği sonucu çıkarılmaması gerekir. Uzmanlara göre bu analiz, ebeveynler tarafından bir erken uyarı sistemi gibi görülmelidir.

Edatların ve cümle içindeki bağlantıların daha yoğun kullanılması da dikkat çeken göstergeler arasında yer aldı. Bu tür kullanım, daha karmaşık bir anlatım yapısına işaret ediyor. Çalışmada bunun kaygı ve depresyon gibi içe yönelen sorunlarla bağlantılı olabileceği görüldü.

Ancak araştırma, bu kelimeleri kullanan her çocuğun ileride mutlaka ruh sağlığı sorunu yaşayacağı anlamına gelmiyor. Bulgular, yalnızca risk tahmininde kullanılabilecek dilsel işaretlere odaklanıyor.

BAŞKALARINA ODAKLANAN ANLATIMLAR DAHA DÜŞÜK RİSKLE BAĞLANTILI

Çocukların "o", "ona", "onlar" gibi üçüncü kişileri anlatan zamirleri daha fazla kullanması ise daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, bu konuşma biçiminin çocuğun yalnızca kendi duygularına değil, çevresindeki insanlara ve dış dünyaya da odaklandığını gösterebileceğini değerlendirdi.

Bu anlatım tarzı, ileride ortaya çıkabilecek içe yönelim sorunlarının daha düşük olasılıkla görülmesiyle bağlantılı bulundu.