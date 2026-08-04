Araştırmanın başyazarı gezegen bilimci Collin Cherubim, LHS 1140b'nin demir çekirdek, silikat manto ve su ile atmosferden oluşabilecek düşük yoğunluklu dış katmanlara sahip olabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, hidrojenini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da helyumu koruyabilen bir atmosferde oksijen gibi başka gazların da bulunma ihtimali göz ardı edilmiyor.

CNN International'da yer alan habere göre araştırma ekibi, Şili'deki Magellan Clay Teleskobu ile 2024 yılında gerçekleştirdiği gözlemlerde gezegenden uzaya kaçan helyum gazını tespit etti. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin hâlâ bir atmosfer taşıdığına işaret edebileceğini düşünüyor.

LHS 1140b, Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip bir süper Dünya.

KIRMIZI CÜCE YILDIZIN ÇEVRESİNDE

LHS 1140b, evrende en yaygın yıldız türlerinden biri olan kırmızı cüce etrafında dolanıyor. Bu yıldızlar daha küçük ve serin oldukları için çevrelerindeki gezegenlerin atmosferlerini incelemek daha kolay oluyor.

Ancak yüksek enerjili X-ışınları ve morötesi radyasyon, gezegen atmosferlerini zamanla yok edebildiğinden bu tür sistemlerde atmosferlerin korunup korunamadığı uzun süredir tartışılıyor.

Araştırmacılar, LHS 1140b'de elde edilen verilerin bu soruya olumlu yönde ilk güçlü işaretlerden biri olabileceğini ifade ediyor.