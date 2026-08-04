Güneş sistemi dışında yaşam izi: 49 ışık yılı uzakta atmosfere sahip süper gezegen keşfedildi
Dünya'ya 49 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140b, astronomların odağına yerleşti. Yeni gözlemler, yaşanabilir bölgede bulunan bu kayalık süper Dünya'nın bir atmosfere sahip olabileceğini ortaya koydu. Keşif Güneş Sistemi dışındaki yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan LHS 1140b adlı ötegezegen, yaşam arayışında bilim insanlarının dikkatini yeniden üzerine çekti. Yeni araştırmalar, "süper Dünya" sınıfındaki bu kayalık gezegenin bir atmosfere sahip olabileceğine işaret eden güçlü bulgular ortaya koydu.
KAYALIK YAPISI VE YAŞANABİLİR KONUMU ÖNE ÇIKIYOR
Yaklaşık Dünya'nın beş katı kütleye sahip olan LHS 1140b, yıldızının etrafında sıvı suyun var olabileceği sıcaklık aralığında, yani yaşanabilir bölgede yer alıyor.
Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gezegenin kütle ve yarıçap ölçümleri, büyük ölçüde kayalık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Araştırmanın başyazarı gezegen bilimci Collin Cherubim, LHS 1140b'nin demir çekirdek, silikat manto ve su ile atmosferden oluşabilecek düşük yoğunluklu dış katmanlara sahip olabileceğini belirtti.
ATMOSFER İÇİN ÖNEMLİ İPUCU: HELYUM GAZI
CNN International'da yer alan habere göre araştırma ekibi, Şili'deki Magellan Clay Teleskobu ile 2024 yılında gerçekleştirdiği gözlemlerde gezegenden uzaya kaçan helyum gazını tespit etti. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin hâlâ bir atmosfer taşıdığına işaret edebileceğini düşünüyor.
Uzmanlara göre, hidrojenini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da helyumu koruyabilen bir atmosferde oksijen gibi başka gazların da bulunma ihtimali göz ardı edilmiyor.
KIRMIZI CÜCE YILDIZIN ÇEVRESİNDE
LHS 1140b, evrende en yaygın yıldız türlerinden biri olan kırmızı cüce etrafında dolanıyor. Bu yıldızlar daha küçük ve serin oldukları için çevrelerindeki gezegenlerin atmosferlerini incelemek daha kolay oluyor.
Ancak yüksek enerjili X-ışınları ve morötesi radyasyon, gezegen atmosferlerini zamanla yok edebildiğinden bu tür sistemlerde atmosferlerin korunup korunamadığı uzun süredir tartışılıyor.
Araştırmacılar, LHS 1140b'de elde edilen verilerin bu soruya olumlu yönde ilk güçlü işaretlerden biri olabileceğini ifade ediyor.
KESİN SONUÇ İÇİN YENİ GÖZLEMLER BEKLENİYOR
Bilim insanları, 2025 yılında yapılan takip gözlemlerinde aynı helyum sinyalini tekrar tespit edemedi. Araştırmacılar, bunun atmosferden gaz kaçışının zaman içinde değişkenlik göstermesinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.
Bu nedenle sonbaharda yeni gözlem çalışmaları gerçekleştirilecek. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevlerinden elde edilecek verilerle LHS 1140b'nin gerçekten kalıcı bir atmosfere sahip olup olmadığı netleştirilmeye çalışılacak.
Uzmanlar, bulguların oldukça umut verici olduğunu ancak atmosferin kesin olarak doğrulanabilmesi için daha fazla ve tekrarlanabilir gözleme ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor.
Eğer mevcut işaretler doğrulanırsa LHS 1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde atmosferi tespit edilen ilk kayalık gezegenlerden biri olarak astronomi tarihinde önemli bir yer edinebilir.