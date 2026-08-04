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Güneş sistemi dışında yaşam izi: 49 ışık yılı uzakta atmosfere sahip süper gezegen keşfedildi

Dünya'ya 49 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140b, astronomların odağına yerleşti. Yeni gözlemler, yaşanabilir bölgede bulunan bu kayalık süper Dünya'nın bir atmosfere sahip olabileceğini ortaya koydu. Keşif Güneş Sistemi dışındaki yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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Güneş sistemi dışında yaşam izi: 49 ışık yılı uzakta atmosfere sahip süper gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan LHS 1140b adlı ötegezegen, yaşam arayışında bilim insanlarının dikkatini yeniden üzerine çekti. Yeni araştırmalar, "süper Dünya" sınıfındaki bu kayalık gezegenin bir atmosfere sahip olabileceğine işaret eden güçlü bulgular ortaya koydu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

KAYALIK YAPISI VE YAŞANABİLİR KONUMU ÖNE ÇIKIYOR

Yaklaşık Dünya'nın beş katı kütleye sahip olan LHS 1140b, yıldızının etrafında sıvı suyun var olabileceği sıcaklık aralığında, yani yaşanabilir bölgede yer alıyor.

Bilim insanları, LHS 1140b'de atmosfer olabileceğine dair güçlü bulgular elde etti.Bilim insanları, LHS 1140b'de atmosfer olabileceğine dair güçlü bulgular elde etti.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gezegenin kütle ve yarıçap ölçümleri, büyük ölçüde kayalık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Araştırmanın başyazarı gezegen bilimci Collin Cherubim, LHS 1140b'nin demir çekirdek, silikat manto ve su ile atmosferden oluşabilecek düşük yoğunluklu dış katmanlara sahip olabileceğini belirtti.

Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

ATMOSFER İÇİN ÖNEMLİ İPUCU: HELYUM GAZI

CNN International'da yer alan habere göre araştırma ekibi, Şili'deki Magellan Clay Teleskobu ile 2024 yılında gerçekleştirdiği gözlemlerde gezegenden uzaya kaçan helyum gazını tespit etti. Bilim insanları, bu bulgunun gezegenin hâlâ bir atmosfer taşıdığına işaret edebileceğini düşünüyor.

Uzmanlara göre, hidrojenini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da helyumu koruyabilen bir atmosferde oksijen gibi başka gazların da bulunma ihtimali göz ardı edilmiyor.

LHS 1140b, Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip bir süper Dünya.LHS 1140b, Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip bir süper Dünya.

KIRMIZI CÜCE YILDIZIN ÇEVRESİNDE

LHS 1140b, evrende en yaygın yıldız türlerinden biri olan kırmızı cüce etrafında dolanıyor. Bu yıldızlar daha küçük ve serin oldukları için çevrelerindeki gezegenlerin atmosferlerini incelemek daha kolay oluyor.

Ancak yüksek enerjili X-ışınları ve morötesi radyasyon, gezegen atmosferlerini zamanla yok edebildiğinden bu tür sistemlerde atmosferlerin korunup korunamadığı uzun süredir tartışılıyor.

Araştırmacılar, LHS 1140b'de elde edilen verilerin bu soruya olumlu yönde ilk güçlü işaretlerden biri olabileceğini ifade ediyor.

Gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.Gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.

KESİN SONUÇ İÇİN YENİ GÖZLEMLER BEKLENİYOR

Bilim insanları, 2025 yılında yapılan takip gözlemlerinde aynı helyum sinyalini tekrar tespit edemedi. Araştırmacılar, bunun atmosferden gaz kaçışının zaman içinde değişkenlik göstermesinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle sonbaharda yeni gözlem çalışmaları gerçekleştirilecek. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevlerinden elde edilecek verilerle LHS 1140b'nin gerçekten kalıcı bir atmosfere sahip olup olmadığı netleştirilmeye çalışılacak.

Gözlemlerde gezegenden kaçan helyum gazı tespit edildi.Gözlemlerde gezegenden kaçan helyum gazı tespit edildi.

Uzmanlar, bulguların oldukça umut verici olduğunu ancak atmosferin kesin olarak doğrulanabilmesi için daha fazla ve tekrarlanabilir gözleme ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor.

Eğer mevcut işaretler doğrulanırsa LHS 1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde atmosferi tespit edilen ilk kayalık gezegenlerden biri olarak astronomi tarihinde önemli bir yer edinebilir.

Soru
Yanıt
LHS 1140b nedir?
LHS 1140b, Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip, "süper Dünya" sınıfında yer alan kayalık bir ötegezegendir.
LHS 1140b Dünya'dan ne kadar uzakta?
Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 49 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Bilim insanları ne keşfetti?
Araştırmacılar, gezegende atmosfer olabileceğine işaret eden helyum gazı izleri tespit etti.
LHS 1140b neden önemli?
Çünkü yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alıyor ve sıvı su barındırabilecek sıcaklığa sahip olabileceği düşünülüyor.
Gezegende yaşam bulundu mu?
Şu ana kadar yaşam bulunduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Araştırmalar yalnızca atmosfer ihtimalini ortaya koyuyor.
Atmosfer kesin olarak doğrulandı mı?
Bilim insanları, atmosferin varlığını doğrulamak için yeni gözlemler yapacak.
Araştırmada hangi teleskoplar kullanılıyor?
Magellan Clay Teleskobu'nun yanı sıra James Webb ve Hubble Uzay Teleskopları ile yeni gözlemler planlanıyor.
Bu keşif neden heyecan yarattı?
Çünkü doğrulanması halinde, yaşanabilir bölgede bulunan kayalık bir gezegende tespit edilen ilk atmosferlerden biri olabilir.
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