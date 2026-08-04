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Kayseri'de korkunç kaza: En az 20 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada en az 20 kişi yaralandı.

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Kayseri'de korkunç kaza: En az 20 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

YOL ÜSTÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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