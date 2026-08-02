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Eskişehir'in simgesi çöplüğe döndü: Porsuk Çayı'nda içler acısı manzara

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk Çayı'nda oluşan çöp yığınları, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Atıklar çayın yüzeyini kaplarken, plastik şişeler, ambalajlar ve karton bardaklar çevre ile görüntü kirliliğine neden oldu.

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Eskişehir'in simgesi çöplüğe döndü: Porsuk Çayı'nda içler acısı manzara

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nden geçen bölümünde oluşan çöp birikintileri tepki çekti. Çayın yüzeyini kaplayan plastik şişeler, ambalaj atıkları ve karton bardaklar çevreyi kirletirken, ortaya çıkan görüntü CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre bakım hizmetlerini yeniden gündeme getirdi.

Porsuk Çayı'nın yüzeyini kaplayan atıklar, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA)Porsuk Çayı'nın yüzeyini kaplayan atıklar, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA)

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Su yüzeyinde uzun süre kaldığı görülen atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olurken, ortaya çıkan manzara vatandaşların tepkisini çekti.

Çöp birikintileri tepki çekti.Çöp birikintileri tepki çekti.

TEMİZLİK HİZMETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Eskişehir'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Porsuk Çayı'ndaki görüntüler, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çayın temiz tutulmasına yönelik çalışmaların artırılması yönünde beklentiler dile getiriliyor.

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