Eskişehir'in simgesi çöplüğe döndü: Porsuk Çayı'nda içler acısı manzara

Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nden geçen bölümünde oluşan çöp birikintileri tepki çekti. Çayın yüzeyini kaplayan plastik şişeler, ambalaj atıkları ve karton bardaklar çevreyi kirletirken, ortaya çıkan görüntü CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre bakım hizmetlerini yeniden gündeme getirdi.

Porsuk Çayı'nın yüzeyini kaplayan atıklar, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA) GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ Su yüzeyinde uzun süre kaldığı görülen atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olurken, ortaya çıkan manzara vatandaşların tepkisini çekti.