Eskişehir'in simgesi çöplüğe döndü: Porsuk Çayı'nda içler acısı manzara
Eskişehir'in simgelerinden Porsuk Çayı'nda oluşan çöp yığınları, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Atıklar çayın yüzeyini kaplarken, plastik şişeler, ambalajlar ve karton bardaklar çevre ile görüntü kirliliğine neden oldu.
Eskişehir'in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nden geçen bölümünde oluşan çöp birikintileri tepki çekti. Çayın yüzeyini kaplayan plastik şişeler, ambalaj atıkları ve karton bardaklar çevreyi kirletirken, ortaya çıkan görüntü CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre bakım hizmetlerini yeniden gündeme getirdi.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Su yüzeyinde uzun süre kaldığı görülen atıklar çevre ve görüntü kirliliğine neden olurken, ortaya çıkan manzara vatandaşların tepkisini çekti.
TEMİZLİK HİZMETLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Eskişehir'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Porsuk Çayı'ndaki görüntüler, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çayın temiz tutulmasına yönelik çalışmaların artırılması yönünde beklentiler dile getiriliyor.