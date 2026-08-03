Pendik'te kanlı pusu! İş insanı Ercan Ekşi şantiye girişinde öldürüldü: Saldırgan Taksim'de yakalandı
İstanbul Pendik'te inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ercan Ekşi (46), şantiye girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Taksim'de yakalanırken, irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı.
Pendik'te şantiye girişinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan iş insanı Ercan Ekşi (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Taksim'de yakalanırken, kaçmasına yardım ettiği ve azmettiriciyle bağlantı kurduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olay anı ile yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
ŞANTİYE GİRİŞİNDE PUSU KURDU
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.
Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı.
TAKSİM'DE YAKALANDI
Şüphelinin daha sonra Taksim'e geçtiği tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
SALDIRI VE YAKALANMA ANI KAMERADA
Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.