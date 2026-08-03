Pendik'te kanlı pusu! İş insanı Ercan Ekşi şantiye girişinde öldürüldü: Saldırgan Taksim'de yakalandı

Pendik'te şantiye girişinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan iş insanı Ercan Ekşi (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Taksim'de yakalanırken, kaçmasına yardım ettiği ve azmettiriciyle bağlantı kurduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olay anı ile yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.