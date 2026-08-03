Gaziantep'te zincirleme kaza! Otomobil ile iki TIR çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. TAG Otoyolu'nda otomobil ile iki TIR'ın çarpıştığı kazada Lütfiye Doğruyol (63) ve 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 4'üncü kilometresindeki Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Doğruyol'un (46) kullandığı 42 AEN 20 plakalı otomobil ile Davut Y. (53) idaresindeki 49 ABH 752 plakalı TIR ve Ahmet C.'nin (52) kullandığı 03 AKB 331 plakalı TIR çarpıştı.

İki otomobil ile iki tırın karıştığı feci kazada araçlar hurdaya döndü



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası kazalara karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Lütfiye Doğruyol ve Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Melek D. (36), Muhammed Mete D. (11) ve Sadullah Ç. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sadullah Ç.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.