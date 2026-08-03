Eskiden çocuklar can sıkıldığında oyun üretirdi. Bugün ise canı sıkılan çocuk, eline uzatılacak bir ekran ya da onu eğlendirecek bir yetişkin bekliyor. Peki çocuklarımız gerçekten sıkılıyor mu, yoksa sıkılmayı yönetmeyi mi unutuyor?

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, TAKVİM'e çocuklardaki bu değişimleri anlattı.



Şule Erk son yıllarda çocuklardaki can sıkıntısı probleminin arttığına dikkat çekerek, "Oysa ilginç olan şu ki; bugünün çocukları, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla oyuncağa, etkinliğe, teknolojiye ve uyarıcıya sahip. Oyuncak odaları dolu... Hafta sonları etkinliklerle planlanmış... Tabletler, telefonlar,akıllı televizyonlar bir dokunuş kadar yakın... Buna rağmen çocuklar birkaç dakika içinde aynı cümleyi kurup canlarının sıkıldığını söylüyor" dedi.