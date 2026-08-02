Antalya'da sipariş almaya giden motokuryeye döner bıçaklı saldırı: İki parmağı kopma noktasına geldi

Kepez ilçesinde sipariş teslimi için gittiği dönercide işletme sahibiyle tartışan motokurye Semih Sungur, iddiaya göre döner bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ elindeki iki parmağı ağır şekilde yaralanan, omuzu ve bacağına da darbe alan Sungur, hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sipariş almaya giden motokurye Semih Sungur, döner bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)

SİPARİŞ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak için dönerciye gitti. Siparişin henüz hazır olmadığının söylenmesi üzerine bekleyen Sungur, bir süre sonra siparişin durumunu yeniden sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI İDDİASI

İddiaya göre işletme sahibi A.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sungur'a küfür ederek döner bıçağıyla saldırdı. Kendisini sandalye ile korumaya çalışan Sungur'un sağ elindeki iki parmağı ağır şekilde kesildi. Kırılan döner bıçağıyla saldırının sürdüğü olayda motokurye omuzundan ve bacağından da yaralandı.