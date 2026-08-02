Antalya'da sipariş almaya giden motokuryeye döner bıçaklı saldırı: İki parmağı kopma noktasına geldi
Antalya'da sipariş almaya giden motokurye Semih Sungur, dönercide çıkan tartışmanın ardından işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ elindeki iki parmağı kopma derecesinde kesilen Sungur'a mikrocerrahi uygulanırken, gözaltına alınan işletme sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.
Kepez ilçesinde sipariş teslimi için gittiği dönercide işletme sahibiyle tartışan motokurye Semih Sungur, iddiaya göre döner bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ elindeki iki parmağı ağır şekilde yaralanan, omuzu ve bacağına da darbe alan Sungur, hastanede tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.Antalya'da kuryeye döner bıçaklı saldırı: İki parmağı kopma noktasına geldi
SİPARİŞ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
Olay, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak için dönerciye gitti. Siparişin henüz hazır olmadığının söylenmesi üzerine bekleyen Sungur, bir süre sonra siparişin durumunu yeniden sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI İDDİASI
İddiaya göre işletme sahibi A.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sungur'a küfür ederek döner bıçağıyla saldırdı. Kendisini sandalye ile korumaya çalışan Sungur'un sağ elindeki iki parmağı ağır şekilde kesildi. Kırılan döner bıçağıyla saldırının sürdüğü olayda motokurye omuzundan ve bacağından da yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırı sona ererken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, işletme sahibi A.Ş. gözaltına alındı.
PARMAKLARINA MİKROCERRAHİ UYGULANDI
Antalya Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından kopma derecesinde yaralanan parmaklarına mikrocerrahi uygulanması için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Semih Sungur, başarılı operasyonun ardından taburcu edildi.
"BİZ EKMEK PEŞİNDE KOŞAN İNSANLARIZ"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Semih Sungur, siparişi sormasının ardından tartışmanın başladığını belirterek şunları söyledi:
"İçerideki şahıs beni tersledi. 'Hazırlıyoruz işte, beklemek istemiyorsan git, başka kurye gelsin' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı."
Sungur, saldırıyı şu sözlerle anlattı:
"Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı. Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam."