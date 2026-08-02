İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi

Tarihi haziredeki vandallık mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Olayı duyan mahalle sakinleri tarihi hazireye verilen zarara tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Bundan dolayı, çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ama görürsem bunu yapanları, polise teslim etmek için elimden geleni yaparım. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum."