CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi

İstanbul Fatih'teki tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, 7 mezar taşını tekme ve taşlarla tahrip etti. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede'nin yaptırdığı hazirede yaşanan saldırı tepki çekerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi

Fatih'in İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'nde meydana gelen vandallık olayı, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. İddiaya göre akşam saatlerinde hazireye giren bir şüpheli, mezar taşlarını tekmeleyip taşla kırarak zarar verdi. Tarihi hazirede 7 mezar taşının tahrip edildiği belirlenirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi. (Fotoğraflar: AA)Tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi. (Fotoğraflar: AA)

TARİHİ HAZİREYİ HEDEF ALDI

Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 Temmuz akşam saatlerinde hazireye gelen bir şüpheli, mezar taşlarını tekmeleyerek ve taşla vurarak kırdı.

Video Oynatma İkonu Fatih'te tarihi mezarlara çirkin saldırı: 7 mezar taşını kırarak kaçtı

MEZAR TAŞLARINI KIRIP KAÇTI

Şüphelinin kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boş alanda topladığı, çevrede bulunan vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri hazirede inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarihi haziredeki vandallık mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.Tarihi haziredeki vandallık mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Olayı duyan mahalle sakinleri tarihi hazireye verilen zarara tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden mali müşavir Jale Jarira yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Bunlar bizim sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Bundan dolayı, çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ama görürsem bunu yapanları, polise teslim etmek için elimden geleni yaparım. İnşallah cezalarını bulurlar. Bunu canı gönülden istiyorum."

Yüzyıllık mezar taşlarında oluşan tahribat incelemeye alındı.Yüzyıllık mezar taşlarında oluşan tahribat incelemeye alındı.
YÜZYILLIK TARİHE ZARAR VERİLDİ

Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından II. Bayezid döneminde mescid olarak inşa ettirilen Haydarhane Camisi ve Haziresi, İstanbul'un köklü tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Hazirede bulunan mezar taşlarında "Hacı", "Hafız", "Seyyid", "Molla", "Şeyh" ve "Şehide" gibi unvanlar yer alırken, kitabeler dönemin sosyal yapısı ve mesleklerine ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Bitkisel bezemeler ve meyve motifleriyle dikkat çeken tarihi mezar taşlarının tahrip edilmesi, kültürel mirasa verilen zarar nedeniyle tepki topladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi-4 İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi-5 İstanbul'da tarihi mirasa saldırı! Haydarhane Camisi Haziresi'nde 7 mezar taşı tahrip edildi-6
Antalya'da sipariş almaya giden motokuryeye döner bıçaklı saldırı: İki parmağı kopma noktasına geldi
SONRAKİ HABER

Sipariş tartışması kanlı bitti
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler