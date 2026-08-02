Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bakırköy'de sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) adliyeye sevk edildi. Emniyette sevgili olduklarını, suçlamayı kabul ettiklerini ve pişman olduklarını ifade ettikleri öğrenilen iki şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY'DE "HAYASIZCA HAREKETLER" SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Parkı'nda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

"Hayasızca Hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler oluşturan şüpheliler serbest bırakıldı