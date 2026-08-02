CANLI YAYIN
Geri

Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamayı kabul edip pişman olduklarını belirtirken, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bakırköy'de sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) adliyeye sevk edildi. Emniyette sevgili olduklarını, suçlamayı kabul ettiklerini ve pişman olduklarını ifade ettikleri öğrenilen iki şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY'DE "HAYASIZCA HAREKETLER" SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Parkı'nda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

"Hayasızca Hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Video Oynatma İkonu Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler oluşturan şüpheliler serbest bırakıldı

Bakırköy'de genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)Bakırköy'de genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. (Fotoğraflar: İHA)
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMAYI KABUL EDİP PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde sevgili olduklarını, haklarındaki suçlamayı kabul ettiklerini ve yaşanan olay nedeniyle pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Haklarında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı-3 Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı-4 Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı-5

Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor
SONRAKİ HABER

Lüksün kuralları değişti

 Sulama kanalına uçan araçta öldü sanılıyordu: Yurt dışına kaçan şüphelinin telefonu tüm planını bozdu
ÖNCEKİ HABER

Şanlıurfa'da akılalmaz plan
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler