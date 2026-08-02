Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul Bakırköy'de genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlamayı kabul edip pişman olduklarını belirtirken, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bakırköy'de sosyal medyada paylaşılan uygunsuz görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) adliyeye sevk edildi. Emniyette sevgili olduklarını, suçlamayı kabul ettiklerini ve pişman olduklarını ifade ettikleri öğrenilen iki şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
BAKIRKÖY'DE "HAYASIZCA HAREKETLER" SORUŞTURMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında bir kadın ile erkeğin Bakırköy Ataköy Mahallesi'ndeki Ayamama Parkı'nda genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
"Hayasızca Hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.Bakırköy'deki parkta uygunsuz görüntüler oluşturan şüpheliler serbest bırakıldı
ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen Mısır uyruklu J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇLAMAYI KABUL EDİP PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerde sevgili olduklarını, haklarındaki suçlamayı kabul ettiklerini ve yaşanan olay nedeniyle pişman olduklarını beyan ettikleri öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Haklarında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.