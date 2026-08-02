Bir zamanlar zengin olmanın sembolü geniş bir ev, iyi bir otomobil ve yazlık bir tekneydi. Bugün ise yarış bambaşka bir noktaya taşındı. Artık mesele sahip olmak değil; en büyüğüne, en hızlısına, en özeline ve en az kişide bulunana ulaşmak. Yeni lüks çağında milyarderler yalnızca otomobil satın almıyor; 450 km/s hıza yaklaşan hiper otomobiller için milyonlarca dolar ödüyor. Yalnızca denize açılmıyor; içinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spa, sinema salonu, denizaltı garajı ve onlarca kişilik mürettebat bulunan 150 metreyi aşan süper yatlarda yaşıyor.

Özel jetlerin en gelişmiş modelleri, yaklaşık 15 bin kilometre menzille kıtalar arası uçuşları aktarmasız ulaşıyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.) AMAÇ SEYAHAT DEĞİL Yalnızca seyahat etmiyor; yaklaşık 70-80 milyon dolar değerindeki ultra uzun menzilli özel jetlerle dünyanın bir ucundan diğerine aktarmasız uçabiliyor. Yeni dönemin en dikkat çekici oyuncaklarından biri de uzay turizmi. Dakikalar süren yörünge altı uçuşlar için kişi başına yüz binlerce dolardan başlayan ücretler ödeniyor. Amaç yalnızca seyahat etmek değil; çok az insanın yaşayabildiği bir deneyimin parçası olmak. BENZERSİZLİK SATIN ALMAK Lüks dünyasında artık "enpahalı" tek başına yeterli değil. Kişiye özel üretilen saatler, tek örnek hiper otomobiller, özel adalar, yüzen malikâneler ve tamamen kişiye göre tasarlanan yaşam alanları yeni statü göstergeleri hâline geliyor. Çünkü günümüzün zenginleri ürün değil; benzersizlik satın alıyor. Bu yarışın ortak noktası ise hep aynı üç kelimeyle özetleniyor: Daha hızlı, dahabüyük ve daha güçlü.