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Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor

Bir zamanlar lüks, rahat yaşamaktı. Bugün ise sınırları zorlamak… Yüz milyonlarca dolarlık yatlar, ses hızına yaklaşan özel jetler, milyonlarca dolarlık hiper otomobiller ve uzay yolculukları… Dünyanın en zenginleri artık ihtiyaçlarını değil, hayallerini ve deneyimlerini yarıştırıyor.

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Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor

Bir zamanlar zengin olmanın sembolü geniş bir ev, iyi bir otomobil ve yazlık bir tekneydi. Bugün ise yarış bambaşka bir noktaya taşındı. Artık mesele sahip olmak değil; en büyüğüne, en hızlısına, en özeline ve en az kişide bulunana ulaşmak.

Yeni lüks çağında milyarderler yalnızca otomobil satın almıyor; 450 km/s hıza yaklaşan hiper otomobiller için milyonlarca dolar ödüyor. Yalnızca denize açılmıyor; içinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spa, sinema salonu, denizaltı garajı ve onlarca kişilik mürettebat bulunan 150 metreyi aşan süper yatlarda yaşıyor.

Özel jetlerin en gelişmiş modelleri, yaklaşık 15 bin kilometre menzille kıtalar arası uçuşları aktarmasız ulaşıyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Özel jetlerin en gelişmiş modelleri, yaklaşık 15 bin kilometre menzille kıtalar arası uçuşları aktarmasız ulaşıyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

AMAÇ SEYAHAT DEĞİL

Yalnızca seyahat etmiyor; yaklaşık 70-80 milyon dolar değerindeki ultra uzun menzilli özel jetlerle dünyanın bir ucundan diğerine aktarmasız uçabiliyor. Yeni dönemin en dikkat çekici oyuncaklarından biri de uzay turizmi. Dakikalar süren yörünge altı uçuşlar için kişi başına yüz binlerce dolardan başlayan ücretler ödeniyor. Amaç yalnızca seyahat etmek değil; çok az insanın yaşayabildiği bir deneyimin parçası olmak.

BENZERSİZLİK SATIN ALMAK

Lüks dünyasında artık "enpahalı" tek başına yeterli değil. Kişiye özel üretilen saatler, tek örnek hiper otomobiller, özel adalar, yüzen malikâneler ve tamamen kişiye göre tasarlanan yaşam alanları yeni statü göstergeleri hâline geliyor. Çünkü günümüzün zenginleri ürün değil; benzersizlik satın alıyor. Bu yarışın ortak noktası ise hep aynı üç kelimeyle özetleniyor: Daha hızlı, dahabüyük ve daha güçlü.

Milyarderler artık kendileri için tasarlanan otomobili, yatı, saati veya uçağı tercih ediyor.Milyarderler artık kendileri için tasarlanan otomobili, yatı, saati veya uçağı tercih ediyor.

AYRICALIĞIN KENDİSİ...

Ancak uzmanlara göre yeni lüksün gerçek değeri fiyat etiketinde değil, erişilmez olmasında yatıyor. Çünkü bugün lüks, sadece pahalı olmak değil; herkesin ulaşamayacağı kadar özel olabilmek anlamına geliyor. Belki de bu yüzden zenginlerin yeni oyuncakları, servetten çok insanın sınır tanımayan merakını ve farklı olma arzusunu anlatıyor. Eskiden lüks, konfordu… Bugün ise ayrıcalığın kendisi lüks oldu.

LÜKSÜN YENİ 5 KURALI

Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-3 HIZ: Artık otomobil değil, saniyeler konuşuluyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-4 DENEYİM: Satın alınan şey eşya değil, yaşanmışlık.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-5 ÖZEL OLMAK: Herkeste olan pahalıdır. Kimsede olmayan lükstür.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-6 KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM: Yeni zenginler katalogdan değil, kendileri için tasarlanan ürünleri tercih ediyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-7 GİZLİLİK: Bugünün en pahalı lükslerinden biri de gözlerden uzak yaşayabilmek.

ŞEHİR EFSANESİ: "Milyarderler sadece para harcıyor."

İŞİN ASLI: Ultra zenginlerin büyük bölümü, lüksü aynı zamanda bir yatırım aracı olarak görüyor. Koleksiyon otomobilleri, nadir saatler, sanat eserleri ve bazı süper yatlar zaman içinde değer kazanabiliyor. Ancak bu tercihler, yüksek bakım ve işletme maliyetlerini de beraberinde getiriyor.

Lüks dünyasında artık fiyat kadar üretim adedi de önemli. Bazen yalnızca tek bir örnek üretilen bir ürün, değerini rakamından çok benzersizliğinden alıyor.Lüks dünyasında artık fiyat kadar üretim adedi de önemli. Bazen yalnızca tek bir örnek üretilen bir ürün, değerini rakamından çok benzersizliğinden alıyor.

LÜKSÜN YENİ ADRESİ: DENEYİM

Bir dönem lüks; büyük ev, pahalı otomobil ve gösterişli mücevherlerle ölçülüyordu. Bugün ise ultra zenginlerin harcamaları farklı bir yöne kayıyor. Kutup seferleri, okyanusun binlerce metre altına yapılan dalışlar, uzay yolculukları, dünyanın en uzak adalarında özel konaklamalar… Artık satın alınan şey bir eşya değil; başkalarının kolay kolay yaşayamayacağı bir deneyim. Yeni lüks, sahip olmaktan çok "yaşamış olmak" üzerine kuruluyor.

EN PAHALI OYUNCAKLAR

Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-4 SÜPER YATLAR: Bugün dünyanın en büyük özel yatları 180 metreyi aşabiliyor. Helikopter pisti, sinema salonu, spa, yüzme havuzları, denizaltı garajı ve 50'nin üzerinde mürettebatla adeta yüzen bir şehir gibiler. Bazılarının değeri 600 milyon ila 1 milyar dolar arasında değişiyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-5 ÖZEL JETLER: En yeni nesil uzun menzilli iş jetleri yaklaşık 75-85 milyon dolar seviyesinde. Yaklaşık 14-15 bin kilometre menzilleriyle New York-Tokyo gibi rotaları aktarmasız uçabiliyor. Sessiz kabinler, yatak odaları, duş ve toplantı salonları artık standart hâle geliyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-6 HİPER OTOMOBİLLER: 450 km/s sınırını zorlayan hiper otomobiller, sadece hız değil mühendislik gösterisi sunuyor. Karbon fiber gövdeler, binlerce beygir gücü ve sınırlı üretim sayesinde fiyatları 3 milyon dolardan başlayıp 20 milyon doların üzerine çıkabiliyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-7 SAATLER: Saat artık zamanı göstermiyor; koleksiyon değeri taşıyor. Nadir mekanizmalar ve sınırlı üretim modeller açık artırmalarda 10 milyon doların üzerinde alıcı bulabiliyor.
Lüksün yeni tanımı: Daha hızlı, daha büyük, daha özel! Ultra zenginler artık bunlara servet ödüyor-8 UZAY TURİZMİ: Dünyayı uzaydan görmek artık sadece astronotlara özgü değil. Ticari uzay uçuşlarının biletleri şirket ve uçuş profiline göre yüz binlerce dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkabiliyor.

Dünyanın en pahalı süper yatlarının uzunluğu 180 metreyi aşarken, bazıları 50’den fazla mürettebatla hizmet veriyor.Dünyanın en pahalı süper yatlarının uzunluğu 180 metreyi aşarken, bazıları 50’den fazla mürettebatla hizmet veriyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖZEL YATI: AZZAM

  • SAHİBİ: Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan.
  • UZUNLUK: 180 metre.
  • TAHMİNİ DEĞERİ: Yaklaşık 600 milyon dolar.
  • AZAMİ HIZ: Yaklaşık 31,5 knot (58 km/s).
  • ÖZELLİĞİ: Dünyanın en uzun özel yatlarından biri. Helikopter pisti, füze savunmalı güvenlik sistemleri, lüks süitler ve onlarca kişilik mürettebatıyla yüzen bir sarayı andırıyor.

Hiper otomobillerin sınırlı üretim olmaları onları aynı zamanda koleksiyon parçasına dönüştürüyor.Hiper otomobillerin sınırlı üretim olmaları onları aynı zamanda koleksiyon parçasına dönüştürüyor.

YOLUN ROKETİ: Bugatti Tourbillon

  • KİMDE VAR: Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Urvashi Rautela.
  • FİYATI: Yaklaşık 4 milyon dolar.
  • MOTOR GÜCÜ: 1.800 bg.
  • AZAMİ HIZ: 445 km/s (elektronik sınırlı).
  • ÜRETİM: 250 adet.
  • ÖZELLİĞİ: Hibrit V16 motoru, karbon fiber şasisi ve sınırlı üretimiyle yeni nesil hiper otomobillerin simgesi kabul ediliyor.

Gerçek zenginlik ise sadece sahip olmak değil, seçebilme özgürlüğüne sahip olmaktır.Gerçek zenginlik ise sadece sahip olmak değil, seçebilme özgürlüğüne sahip olmaktır.

SADECE 40 KİŞİ SAHİP OLACAK: Rolls-Royce Boat Tail

  • KİMDE VAR: Mauro Icardi, Jay-Z, Beyoncé.
  • FİYATI: Yaklaşık 28 milyon dolar.
  • ÜRETİM: 3 adet. Bu araca sadece 40 kişi sahip olacak.
  • ÖZELLİĞİ: Arka bölümünde açılır piknik masası, porselen yemek takımı, şampanya soğutucusu ve tamamen el işçiliğiyle üretilen gövdesiyle dünyanın en pahalı otomobillerinden biri.

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