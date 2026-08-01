Siirt'te korkunç cinayet! 4 çocuk annesi tandırda yakılarak öldürüldü iddiası

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel hakkında korkunç iddialar bulunuyor. ilişkin soruşturma sürerken, ablası Halime Pilgir ile ailenin avukatı Gurbet Bilbay çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KORUNÇ İDDİA

Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir kız kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğünü iddia ediyor. Kardeşinin cesedinin bulunamadığını belirten acılı abla, "En azından bir mezarı olsun" diyerek yakındı.

Kız kardeşinin vahşice katledildiğini iddia eden Halime Pilgir tehdit mesajları aldığını söyledi. (Fotoğraflar: İHA)

"AĞIR TEHDİTLER ALIYORUM"

Olayı gün yüzüne çıkarmaya çalıştığı için tehdit mesajları aldığını söyleyen Halime Pilgir olay ile ilgili şu ifadeleri aktardı:

Çocuklara hesap veremiyorum, kendime hesap veremiyorum. İçimde bir suçluluk duygusu var. Bunu daha fazla yaşamak istemiyorum. Çok fazla tehdit alıyorum. Bu hafta iki ayrı tehdit aldım. Artık erkekler bıraktı, kadınlar üzerinden tehdit alıyorum. Sosyal medya üzerinden beni aradılar. Akrabaları 'Neden bu olayı ortaya çıkarıyorsun? Kadınsın, yerinde oturacaksın' dediler. Sürekli bu ifadeleri kullanıyorlar. Ben kadınların hakkını aradığım için çok ağır tehditler alıyorum.

2024 yılında boşandıktan bir gün sonra kaybolan ve iki yıldır kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in tandırda yakılarak öldürüldüğü iddia ediliyor.

"DERİN YÜZÜLECEK, DİLİN KOPARILACAK"

Telefonla ya da mesajla yapılan tehditleri devlete bildirdiği için üçüncü kişiler üzerinden tehditler aldığını belirten Pilgir, "Buna artık bir an önce dur denmesini istiyorum. Bir kadının bir şeyleri başarması için illa ölmesi mi gerekiyor? Eğer bugün beni korumuyorlarsa ve ben öldürülürsem, hiç kimsenin benim mezarıma gelmesini istemiyorum. İlk tehdit canlı yayında geldi. 'Derin yüzülecek, dilin koparılacak' dediler. Kadın olduğum üzerinden çok ağır hakaretlerde bulundular. Sonra bu tehditler daha da ilerledi. İkinci tehdit de yine sosyal medyada bir canlı yayında geldi. Bana ve gazetecilere satır fotoğrafları gönderdiler. Ardından bana yönelik çok ağır küfür ve hakaretler yazdılar. Terbiyem müsaade etmediği için bunları söyleyemiyorum. Bunların hepsini savcılığa da, polise de verdim. Ama hala dışarıda geziyorlar ve başkaları üzerinden bana mesaj göndermeye devam ediyorlar. 'Halime başaramadı, biz dışarıda geziyoruz' diye mesaj atıyorlar" diye konuştu.

Halime Pilgir, aldığı tehditlerin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

"ANNEM TANDIRDA YAKILDI, KEMİLERİ DEREYE ATILDI"

Mekiye'nin büyük kızının 8 yaşındayken, öğretmenine, annesinin tandırda yakıldığını, kemiklerinin Tillo Deresi'ne atıldığını anlattığını söyleyen Pilgir, "Öğretmeni bize ulaştı ve bunları anlattı. Ben Siirt'e gidip kendisiyle de görüştüm. Bütün bilgileri ve mesajları savcımıza teslim ettik. Ben artık en kısa zamanda bunun çözülmesini istiyorum. Altı yedi aydır bunun için mücadele ediyorum. Elbette her şey bir anda olacak değil. Çünkü binlerce cinayet dosyası var. Ama birilerinin o çocukları kurtarması gerekiyor. Neden hâlâ oradalar, ben bunu da bilmiyorum. Beni tehdit etmeleri yetmiyormuş gibi susturamadılar. Şimdi de bana ulaşan o kadını susturmaya çalışıyorlar.

Mekiye Akyel'in büyük kızının 8 yaşındayken öğretmenine, annesinin tandırda yakıldığını söylediği belirtildi.

"CESEDİ PARÇALANIRKEN ORADAYDI"

Babaanne neden hala dışarıda? O babaannenin yanına çocukların bırakılmaması gerekiyor. O kadın Mekiye'nin cesedi parçalanırken oradaydı. O kadının yanına çocukları bırakmayın. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Hem kendi hakkımı, hem kız kardeşimin hakkını, hem de imam nikâhlı eşinin hakkını savunacağım. Orada öldürülen, yakılan bütün kadınların hakkını alana kadar susmayacağım. Beni susturamayacaklar" ifadelerini kullandı.