Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir sitede yöneticilik yapan A.G., arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Mersin’de site yöneticisine silahlı saldırı!

Kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kask bulunan şüpheli, A.G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Saldırı anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.