Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı
Mersin’in Mezitli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturan site yöneticisi A.G., kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan A.G. hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir sitede yöneticilik yapan A.G., arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
Kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kask bulunan şüpheli, A.G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Saldırı anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI
Açılan ateş sonucu yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.G. tedavi altına alındı.
SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.