CANLI YAYIN
Geri

Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturan site yöneticisi A.G., kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan A.G. hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir sitede yöneticilik yapan A.G., arkadaşlarıyla birlikte tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Video Oynatma İkonu Mersin’de site yöneticisine silahlı saldırı!

Kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kask bulunan şüpheli, A.G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Saldırı anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tantunicide otururken kurşunların hedefi oldu (Fotoğraflar DHA foto arşivinden alınmıştır.)Tantunicide otururken kurşunların hedefi oldu (Fotoğraflar DHA foto arşivinden alınmıştır.)

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Açılan ateş sonucu yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.G. tedavi altına alındı.

Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı-3

SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı-5 Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı-6 Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı-7

Gebze'de ahlaksızlık! Genç kıza parayla ilişki teklifi: Savcılık harekete geçti
SONRAKİ HABER

Genç kıza parayla ilişki teklifi!
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler