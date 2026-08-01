Bahamalı İlyas Conor Scott kilisede duyduğu ezanla Müslüman oldu

Bahamalar'da Hristiyan bir ailede dünyaya gelen ve eğitiminin ardından ABD'de bankacılık sektöründe çalışmaya başlayan 35 yaşındaki İlyas Conor Scott, New York'taki bir kilisede duyduğu ezanla başlayan manevi arayışının ardından İslamiyet'i kabul etti.

Bankacılık ve hukuk eğitimi alan Scott, gençlik yıllarında eğlence ve gece hayatı odaklı bir yaşam sürerken, hayatın anlamını sorgulamaya başlayarak farklı inançları araştırmaya yöneldi. Sürekli partilere katıldığını ve alkol tükettiğini belirten Scott, o dönemde yaşam tarzının Bahamalar, Kanada veya Birleşik Krallık'ta olmasından bağımsız olarak hep aynı olduğunu ifade etti.

KİLİSEDE EZAN SESİ

Bu süreçte maneviyatını güçlendirmek ve yaratıcıyı hayatına daha fazla dahil etmek amacıyla New York'taki bir kiliseye düzenli gitmeye başlayan Scott'ın hayatı, kilisede düzenlenen bir programa davet edilen bir imamın okuduğu ezan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle değişti. O an hissettiklerini, "O kadar etkilendim ki bunu kelimelerle anlatamam. İçimden sadece 'İşte doğru olan bu.' dedim. Sanki her şey kusursuz bir uyum içindeydi." sözleriyle ifade eden Scott, bu deneyimin ardından İslam'ı bizzat araştırmaya başladı.

ÇABALAYARAK GELEN İNANÇ

Çevresinde kendisine rehberlik edecek bir Müslüman bulunmaması nedeniyle süreci tamamen kendi çabalarıyla yürüten Scott, ilk olarak Bakara Suresi'ni okumaya başladığını ve sık sık ezan dinlediğini belirtti.

Ülkesi Bahamalar'a döndükten sonra yerel bir camiye giderek namaz kılmayı ve ibadet etmeyi öğrenen Scott, İslam'ın insana disiplin ve hedef kazandırdığını, böylece hayatın yeniden inşa edildiğini vurguladı. Karayipler bölgesinde yer alan Bahamalar'da Müslüman nüfus, yaklaşık 400 binlik toplam nüfusun yüzde 1'inden çok daha azını oluşturuyor. Bu demografik gerçeklik, Scott'ın kendi araştırmalarına dayanmak zorunda kalmasını ve camideki tek beyaz Bahamalı olmasını doğrudan açıklayan önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki ırksal ayrımlara rağmen Bahamalar'daki Müslüman topluluğun kendisini samimiyetle karşıladığını belirten Scott, birkaç yıl sonra tanıştığı Yemenli bir Müslümanın kendisine gösterdiği ilginin ve gerçek kardeşlik hissinin, inancını sağlamlaştıran en kritik unsur olduğunu dile getirdi. Scott, insan ruhları arasındaki bu gerçek sevgi hissinin İslam'a olan bağını perçinlediğini ifade etti.