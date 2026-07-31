Mersin’de kan donduran saldırı! Çocuğu yumruklayıp yere fırlattı

Mersin'de bir markette 11 yaşındaki Mehmet Ali Demir'i kafasına defalarca yumrukladıktan sonra havaya kaldırıp yere fırlatarak ağır yaralayan Mehmet Erke, polis ekiplerince yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk hastanede müşahede altında tutulurken, şüphelinin 1 Ağustos 2026'da adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Markette küçük çocuğa öldüresiye dayak!

ÇOCUKLARI MARKETİN İÇİNDE KOVALADI

Olay, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Mersin'in Barış Mahallesi'ndeki Panorama Evleri içerisinde bulunan A101 Market'te meydana geldi.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre şüpheli, yaşı küçük çocukları market içerisinde yakalamaya çalıştı. Çocukların bir kısmı kaçarak uzaklaşırken, köşeye sıkışan 2015 doğumlu Mehmet Ali Demir şüphelinin saldırısına uğradı.

KAFASINA DEFALARCA VURUP YERE FIRLATTI

Şüphelinin küçük çocuğun kafasına yumrukla çok kez vurduğu, ardından çocuğu havaya kaldırarak yere fırlattığı belirlendi.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde hızla yayıldı. Şüphelinin küçük çocuğa karşı uyguladığı orantısız şiddet büyük tepkiye neden oldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yürütülen çalışma sonucunda Mehmet Ali Demir'i darbederek yaralayan kişinin, 1972 Şanlıurfa doğumlu Mehmet Erke olduğu tespit edildi.

Şüpheli, aynı gün saat 18.00 sıralarında Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalandı.

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Görünüşü ve davranışları itibarıyla akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheli, gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla T.S.O. Mağazalar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Mehmet Ali Demir hakkında düzenlenen sağlık raporunda, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ağır yaralanan çocuğun tedavisine hastanede müşahede altında devam edildiği bildirildi.

Mağdur çocuğun babası Mahmut Demir de polis merkezine başvurarak olayla ilgili davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan etti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet Erke'nin, 1 Ağustos 2026 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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