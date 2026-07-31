Küçükçekmece'de yangını paniği: Bina tahliye edildi

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

ÇATIDA HASAR OLUŞTU

Binanın 5'inci katında yaşayan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından çatıda hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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