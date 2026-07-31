Küçükçekmece'de yangını paniği: Bina tahliye edildi
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tedbir amacıyla tahliye edilen binada dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ekiplerin çalışması sırasında bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
ÇATIDA HASAR OLUŞTU
Binanın 5'inci katında yaşayan ve dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangının ardından çatıda hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.