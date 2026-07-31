Antalya'da eski sevgili dehşeti! Daire kapısını benzinle ateşe verdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. 31 Temmuz saat 15.00 sularında yaşanan olayda, site içerisinde ikamet eden Z.S., kapısına gelen eski erkek arkadaşı Ramazan B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S. kapıyı kapatarak dairesine girdi. Kısa süre sonra geri gelen Ramazan B., Z.S.'nin kapısını yumruklayarak tehditler savurmaya başladı.

KAPININ ÖNÜNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Genç kadın korkudan kapıyı dahi açamazken evi ateşe vereceğini söyleyen şahıs yanında getirdiği benzin bidonundan bir kısmını kapıya döktükten sonra bidonu ateşe verdi. Daire içerisinde küçük çocuklarında bulunduğu sırada olayı gerçekleştiren Ramazan B. hızla uzaklaştı. Kapıyı saran alevler ve içeriye dolan duman nedeniyle dışarıya çıkamayan ve panik olan genç kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da tartıştığı eski sevgilisinin daire kapısını benzin dökerek yakmaya çalıştı. (Fotoğraf: İHA)

PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILDI

Gürültüyü duyup dışarı çıkan kapı komşusunun haber vermesi ile apartmandaki diğer vatandaşlar yangına müdahale ederken, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri benzin bidonu ve çakmak üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Ramazan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Genç kadın ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Ramazan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.