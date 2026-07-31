28 Şubat zihniyetinin hortlayan kalıntıları bu kez Konya Selçuklu'da ortaya çıktı. Bebek arabasıyla yürüyen 21 yaşındaki tesettürlü bir anneye ve kucağındaki bebeğe alçakça saldıran, inanç düşmanı Refika Beyza Yakargüneş, hak ettiği cevabı adliyede aldı.

İslam değerlerine ve küçük bebeğe kin kusan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUNDAKTAKİ BEBEĞE BİLE KİN KUSTU!

Olay, 28 Temmuz 2026 günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Kucağındaki bebeğiyle kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'ın yolunu kesen Refika Beyza Yakargüneş isimli şahıs, adeta gözü dönmüşçesine nefret kustu.

Dini değerleri ve başörtüsünü hedef alan saldırgan, masum bebeği işaret ederek:

"Daha fazla üremeyin! Başındakiyle daha fazla üremeyin! Yobazsınız, siz kapalılar ürememeli! Deliler hastanesine kapatılmalısınız gerizekalılar!" dedi.