Konya'da başörtülü anne ve bebeğine saldırı: Şüpheli tutuklandı
Konya Selçuklu’da sokak ortasında yaşanan skandal, inançlı insanları ve vicdanları hedef alan zihniyetin henüz tükenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. 28 Temmuz günü bebeğiyle kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş, sadece başörtüsü sebebiyle alçakça bir saldırının hedefi oldu. Yolunu kesen Refika Beyza Yakargüneş isimli şahıs, anneye ve henüz kundaktaki bebeğe nefret kustu.
28 Şubat zihniyetinin hortlayan kalıntıları bu kez Konya Selçuklu'da ortaya çıktı. Bebek arabasıyla yürüyen 21 yaşındaki tesettürlü bir anneye ve kucağındaki bebeğe alçakça saldıran, inanç düşmanı Refika Beyza Yakargüneş, hak ettiği cevabı adliyede aldı.
İslam değerlerine ve küçük bebeğe kin kusan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KUNDAKTAKİ BEBEĞE BİLE KİN KUSTU!
Olay, 28 Temmuz 2026 günü Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Kucağındaki bebeğiyle kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'ın yolunu kesen Refika Beyza Yakargüneş isimli şahıs, adeta gözü dönmüşçesine nefret kustu.
Dini değerleri ve başörtüsünü hedef alan saldırgan, masum bebeği işaret ederek:
"Daha fazla üremeyin! Başındakiyle daha fazla üremeyin! Yobazsınız, siz kapalılar ürememeli! Deliler hastanesine kapatılmalısınız gerizekalılar!" dedi.
CEZASIZ KALMADI
Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı anında harekete geçti. İnançlı insanlara ve masum bir anneye yönelik bu alçak saldırı cezasız kalmadı.
Başsavcılık tarafından:
- "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme",
- "Hakaret" ve
- "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
"Bu memleketin mayası İslam ile yoğrulmuştur. Akıllı olacaklar ve herkese saygılı olacaklar"
"Kucaktaki masum bebekten, ananın başörtüsünden ne istediniz be vicdansızlar? Hakimlerimizin eline sağlık, demir parmaklıklar arkasında aklı başına gelir!"
"Kimse bu milletin giyimine, kuşamına, evladına laf edemez. Sokaklar sahipsiz değil!"