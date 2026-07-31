Konya Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin büyük ilgi gören KULESİTE'DE YAP ALIŞVERİŞİ KAZAN MERCEDES'İ kampanyasında çekiliş sonuçları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi izniyle düzenlenen ve 13 Mart - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, toplam 473 bin 155 çekiliş hakkı arasından yapılan oylama sonucunda Mercedes EQA 250 SUV 2025 model otomobili kazanan asıl ve yedek talihliler:

Durum Ad Soyad Çekiliş Numarası Şehir Asıl Talihli Himmet ACAR 252475 KONYA Yedek Talihli Bülent BOZDOĞAN 283295 KARAMAN

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan 16.02.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-86025 sayılı izin ile Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş adına; 13.03.2026 (Saat 10.00) – 19.07.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Kulesite AVM kampanyasında en yüksek katılım numarası 473.155' dir. 29.07.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi Mercedes EQA 250 SUV 2025 Otomobil kazanmıştır. İkramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asıl ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 15.08.2026, yedek talihlilerin en geç 30.08.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiye tesliminde bilgisayar çıktısı ve Fiş/fatura ibrazı zorunludur. Üzerinde tahrifat yapılmış bilgisayar çıktısı ve Fiş/fatura kabul edilmeyecektir. İkramiyelerin son teslim tarihi 04.09.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

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