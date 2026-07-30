Adana'da kebapçıya silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, akşam saatlerinde bir kebapçıya yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, saat 19.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yer alan bir restoranda yaşandı.
Yüzlerini kapüşonla gizleyerek motosikletle olay yerine gelen iki şüpheliden biri, cadde üzerinden iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.Motosikletli saldırganlardan restorana silahlı saldırı: 4 yaralı
Hukuki mevzuata göre, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun ateşli silahla işlenmesi, suçun nitelikli hali sayılarak faillere verilecek cezanın yarı oranında artırılmasına neden oluyor. Yaralılar ameliyata alındı.
Saldırı sırasında restoranda yemek yiyen dört müşteri, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR AMELİYATA ALINDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak ameliyata alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.