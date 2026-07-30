Adana'da kebapçıya silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

Yüzlerini kapüşonla gizleyerek motosikletle olay yerine gelen iki şüpheliden biri, cadde üzerinden iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Motosikletli saldırganlardan restorana silahlı saldırı: 4 yaralı

Hukuki mevzuata göre, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun ateşli silahla işlenmesi, suçun nitelikli hali sayılarak faillere verilecek cezanın yarı oranında artırılmasına neden oluyor. Yaralılar ameliyata alındı.