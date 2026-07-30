Yalova'da yasak aşk cinayeti! Önce eski sevgilisini sonra kendisini öldürdü: İşte o anlar

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında 28 Temmuz günü akşam saalerinde meydana gelen olayda, dükkana gelen Gül Nihal Akçal (49) ile Enes Vasfi Yerlikaya (39) arasında tartışma çıktı.

ÖNCE VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova’daki intikamın görüntüleri ortaya çıktı!

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya'nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal’ın tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bir diğer yandan olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal'ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya'ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.