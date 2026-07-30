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İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde elindeki destelerce parayı yola düşüren bir kişi, rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan banknotları toplamak için akan trafikte büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu olayda uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu. Olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu

İzmir'de elindeki destelerce parayı yola düşüren bir kişi, rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan banknotları toplamak için akan trafikte büyük panik yaşadı

Olay, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde desteler halinde para taşıyan bir şahıs, yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada bir anda elindeki paraları yere düşürdü.

Video Oynatma İkonu İzmir’de trafiğin ortasında can havliyle para topladı

RÜZGAR PARALARI SAVURDU
Rüzgarın da şiddetiyle savrulan binlerce liralık banknot, kısa sürede araçların arasına ve yola saçıldı. Paraların yola dağılmasıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaş, akan trafiğin ve geçen araçların arasında banknotları toplamaya çalıştı.

İzmir'de deste deste paralar yola saçıldı, trafik tamamen durdu (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)İzmir'de deste deste paralar yola saçıldı, trafik tamamen durdu (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da şahsın yardımına koştu.

İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu-2

Rüzgarın etkisiyle uçuşan paraların bir kısmı toplanırken, bir kısmı ise kayboldu.

İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu-3

Ne kadar paranın kayıp olduğu henüz netlik kazanmazken, yaşanan panik anları olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu-5 İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu-6 İzmir trafiğinde "para" alarmı: Desteler yola savruldu-7

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