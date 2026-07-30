Midas Temmuz 1. Dönem kampanyası çekiliş sonucu açıklandı. İşte 7.892 kişinin katıldığı çekilişte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli:

Ürün Talihli Türü İsim Şehir Apple iPhone 17 Pro 256 GB Asil Talihlisi Aslıhan Trabzon İstanbul Apple iPhone 17 Pro 256 GB Yedek Talihlisi Sefer Küpeli İstanbul

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 10.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91769 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.07.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.892 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 14.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 29.08.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.

No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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