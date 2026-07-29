Düğün fotoğrafçısı cinayetinde 3 şüpheli yakalandı! Cesedi ormanlık alanda bulundu
Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli Van'da yakalandı. Şüphelilerin yer göstermesiyle Açık'ın cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda gömülü halde bulundu.
Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli Van'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin Van'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
ŞÜPHELİLERİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yer göstermesi üzerine Arnavutköy'deki ormanlık alanda arama yapıldı. Çalışmalarda Ferhat Açık'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
ARACI İÇİN VEKALET ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Polis incelemesinde, şüphelilerin Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekâlet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.