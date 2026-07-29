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Düğün fotoğrafçısı cinayetinde 3 şüpheli yakalandı! Cesedi ormanlık alanda bulundu

Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli Van'da yakalandı. Şüphelilerin yer göstermesiyle Açık'ın cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

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Düğün fotoğrafçısı cinayetinde 3 şüpheli yakalandı! Cesedi ormanlık alanda bulundu

Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli Van'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin Van'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler; 3 şüpheli Van’da yakalandı.Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler; 3 şüpheli Van’da yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yer göstermesi üzerine Arnavutköy'deki ormanlık alanda arama yapıldı. Çalışmalarda Ferhat Açık'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu.

Düğün fotoğrafçısı cinayetinde 3 şüpheli yakalandı! Cesedi ormanlık alanda bulundu-3

ARACI İÇİN VEKALET ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Polis incelemesinde, şüphelilerin Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekâlet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Ebru Bektaş
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