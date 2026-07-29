Çorum'da kadınlar tekme tokat birbirine girdi! Polis ayırdı: 1 yaralı
Kale Mahallesi'nde karşılaşan 2 kadın bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya 2 kadın daha dahil olunca taraflar tekme tokat birbirine saldırdı. Dakikalar süren kavgayı polis ekipleri ayırırken, 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde hararetli anlar yaşandı. 29 Temmuz (bugün) saat 14.30 sularında yaşanan olayda, yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
TEKME VE TOKATLA SALDIRDILAR
Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti. Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.Çorum'da 4 kadının kavgası hastanede bitti: 1 yaralı
POLİS EKİPLERİ AYIRDI
Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam