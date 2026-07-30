MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'ya acı veda: Gözyaşlarıyla Tokat'a uğurlandı
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma açtı. Kaşıkçı için İstanbul Yenidoğan Cemevi'nde ailesi, dostları ve ünlü isimlerin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Ünlü şefin naaşı defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
MASTERCHEF ŞAMPİYONUNDAN ACI HABER
İddiaya göre, 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'dan bir süredir haber alamayan ortağı Mikail Malkoçoğlu'nun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayın aydınlatılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
KALP KRİZİ İHİTMALİ
Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
Kesin sonuçlar raporla ortaya çıkacak ancak Kaşıkçı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
YAKINLARI BİR GÜNDÜR HABER ALAMIYORDU
Gastronomi camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından Kaşıkçı'nın yakın çevresi büyük üzüntü yaşadı.
İlk belirlemelere göre Kilyos'taki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen başarılı şeften, yakınlarının bir gündür haber alamadığı belirtildi.
ORTAĞINDAN İLK AÇIKLAMA
Posta'nın özel haberine göre Eren Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir bilginin bulunmadığını belirtti. Malkoçoğlu, şunları söyledi:
Biz de adli tıp raporu açıklandıktan sonra kesin sonucu öğreneceğiz. Sağlık ekiplerindeki arkadaşların ilk değerlendirmesi ise Eren'in kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde.
KAHREDEN DETAY
Emrullah Erdinç'in YouTube kanalına konuk olan gazeteci Doğan Can Cesur, Kaşıkçı'nın son anlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Evde yapılan ilk incelemelerde en çok dikkat çeken ve yürek burkan detay ise Kaşıkçı'nın elinin, hemen başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kalması oldu. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.
"BÖYLE OLMAZ YAVRUM"
Eren Kaşıkçı, İstanbul Yenidoğan Cemevi'nde ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende anne ve babasının büyük üzüntü yaşadığı, ayakta durmakta güçlük çektiği g örüldü.
Cenazenin evden çıkarıldığı sırada gözyaşları ve ağıtlar yükselirken, anne oğlunun ardından, "Annem, böyle olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz yavrum." diyerek feryat etti.
ÜNLÜ ŞEFLER DE TÖRENE KATILIM SAĞLADI
Törene ünlü isimler Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya da katılarak Kaşıkçı'ya son görevlerini yerine getirdi.
NAAŞI TOKAT'A UĞURLANDI
İstanbul'daki törenin ardından Kaşıkçı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.
KIZIYLA YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Ünlü şefin sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da yürek burktu. Kızı Maya'ya olan bağlılığıyla tanınan Eren Kaşıkçı, sosyal medya hesabında kızıyla geçirdiği mutlu anları sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.
Ünlü şefin Instagram'daki son paylaşımını ise 21 Haziran'da Babalar Günü'nde yaptığı ortaya çıktı. Kızı Maya ile birlikte çekilen kareleri paylaşan Kaşıkçı'nın gönderisine yalnızca "Mayam" notunu düştüğü görüldü.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
MasterChef Türkiye'de hazırladığı tabaklar ve mutfaktaki yaklaşımıyla öne çıkan Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Evli ve bir çocuk babası olan Kaşıkçı, Tokat doğumluydu.
Profesyonel mutfak kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerde başlayan Kaşıkçı, uzun yıllar farklı işletmelerde şef olarak görev yaptı. Kariyerine daha sonra Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devam eden başarılı şef, burada bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.
2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de sezon şampiyonluğuna ulaşan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından İstanbul'a dönerek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kendi markasını oluşturan Kaşıkçı, "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işleterek mesleki kariyerine devam etti.
Acı haberin ardından Eren Kaşıkçı için bugün Yenidoğan Cemevi'nde yakınlarının, dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Oğluna veda eden acılı anne ayakta durmakta zorluk çekti.
İstanbul'daki törenin ardından Kaşıkçı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.
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