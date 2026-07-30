Düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık cinayetinde kan donduran plan! Katil düğün müşterisi çıktı: Hesapları boş çıkınca öldürdüler

Esenyurt'ta 13 Temmuz günü Habip Açık tarafından kayıp başvurusunda bulunulan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık (21) ile ilgili ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında Ferhat Açık'ın öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Maktul Ferhat Açık'ın cesedi ise ceset bulma köpeği Zeyna'nın da yardımıyla Arnavutköy'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler; 3 şüpheli Van’da yakalandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİ KİŞİ TUZAK KURDU

Olayla ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin geniş çaplı çalışmaları kapsamında, düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'ın, mahallesinde oturan Okan K.'nın fotoğraflarını çekmek için düğününe gittiği, Açık'ın orada Okan K.'nın yakınlarıyla arkadaşlık kurduğu öğrenildi.

İnşaat işi yapan ve borç içinde olduğu öğrenilen Okan K.'nın ise düğününde fotoğrafını çeken ve sosyal medyasında oldukça gösterişli bir hayata sahip olduğunu düşündüğü Ferhat Açık'ı ise gözüne kestirdiği iddia edildi. Açık'ı kaçırmayı düşünen Okan K. ve suç ortaklarıyla genç fotoğrafıyı olaydan bir ay önce çağırdığı ancak çevrede bulunan vatandaşlar sebebiyle planı devreye sokamadığı öğrenildi.

SAHTE İŞ TEKLİFİYLE ORMANA GÖTÜRDÜLER



12 Temmuz tarihinde Ferhat Açık'ı Esenyurt Meydanı'nda gören şüpheliler, kanlı planını devreye soktu. Açık'a ulaşan şüphelilerin, bir tanıdıklarının gelinlik dükkanı olduğu ve dış çekim için Açık'tan yardım istedikleri öğrenildi. 3 şüpheli, iş teklifini kabul eden genç fotoğrafçıya araçlarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Açık, kendi aracıyla Okan K., Poyraz K.(19) ve Rıdvan K.'yı (20) da alarak yola koyuldu.