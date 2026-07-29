Edirne'de yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen kazada, M.A'nın kullandığı aracın çarpması sonucu Çiğdem Arda'nın "Gofret" isimli köpeği ağır yaralandı. Kaza sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren köpek, geçirdiği ameliyatlara rağmen kurtarılamadı. Hukuki mücadele başlatan Arda'nın açtığı dava sonuçlandı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, köpeğin tedavisi için yapılan harcamaların bir kısmının olayla doğrudan bağlantılı ve gerekli olduğuna karar verdi.

Çiğdem Arda, “Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi” dedi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Mahkeme, 16 bin 975 lira maddi tazminatın sürücü ile sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmetti. Ayrıca sürücünün, köpeğin ölümü nedeniyle duyulan üzüntü karşılığında 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Böylece kazada ölen bir evcil hayvan için yapılan tedavi giderlerinin sigorta kapsamında değerlendirilmesi tescillenmiş oldu.

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