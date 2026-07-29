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Gofret için emsal karar: Trafik kazasında ölen köpek için 19 bin 475 lira tazminat

Çiğdem Arda, trafik kazasında ölen köpeği Gofret için 3 yıl önce açtığı tazminat davasını emsal bir kararla kazandı.

Kaynak Gazete
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Gofret için emsal karar: Trafik kazasında ölen köpek için 19 bin 475 lira tazminat

Edirne'de yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen kazada, M.A'nın kullandığı aracın çarpması sonucu Çiğdem Arda'nın "Gofret" isimli köpeği ağır yaralandı. Kaza sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren köpek, geçirdiği ameliyatlara rağmen kurtarılamadı. Hukuki mücadele başlatan Arda'nın açtığı dava sonuçlandı. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, köpeğin tedavisi için yapılan harcamaların bir kısmının olayla doğrudan bağlantılı ve gerekli olduğuna karar verdi.

Çiğdem Arda, “Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi” dedi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır) Çiğdem Arda, “Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi” dedi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Mahkeme, 16 bin 975 lira maddi tazminatın sürücü ile sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmetti. Ayrıca sürücünün, köpeğin ölümü nedeniyle duyulan üzüntü karşılığında 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Böylece kazada ölen bir evcil hayvan için yapılan tedavi giderlerinin sigorta kapsamında değerlendirilmesi tescillenmiş oldu.

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Gofret için emsal karar: Trafik kazasında ölen köpek için 19 bin 475 lira tazminat-3 Gofret için emsal karar: Trafik kazasında ölen köpek için 19 bin 475 lira tazminat-4 Gofret için emsal karar: Trafik kazasında ölen köpek için 19 bin 475 lira tazminat-5

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