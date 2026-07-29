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Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs kazası: 13 kişi yaralandı

Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında seyir halindeki bir midibüs henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs kazası: 13 kişi yaralandı

Sarıyer TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, devrilen midibüsün kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

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Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs kazası: 13 kişi yaralandı-2 Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs kazası: 13 kişi yaralandı-3 Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda midibüs kazası: 13 kişi yaralandı-4
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