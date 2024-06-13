Sapık öğretim görevlisi hakkında şok detay! Güvenlik görevlisinin ifadesi dava dosyasına girdi: Odadan sevişme sesleri geliyordu

KABUL ETMEYİNCE PSİKOLOJİK BASKI

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi E.Ş. 06.07.2018 tarihinde fakülte dekanlığına başvurarak öğretim görevlisi O.S.'den sınıftaki davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu belirtmişti. E.Ş. ifadesinde, "Derslerde sürekli cinsel konulara değinmesi ben ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamıştı. Bir gün elini omzuma atıp bana burs sağlayabileceğinden bahsetti. Kabul etmeyince notlarım üzerinden bana baskı kurmaya başladı. Sürekli evime gelmek istediğini söylüyordu. Üniversite dışı konferanslara birlikte gitmeyi teklif etti ancak kabul etmeyince üzerimde psikolojik baskı kurmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR KADINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL"

Yine aynı fakültenin üçüncü sınıf öğrencisi K.Y. 2018 yılındaki şikayetinde, "Ders sırasında masa aralarında dolaşırken bacağını bacağıma sürtmeye başladı. Rahatsız oldum ve çektim. Derslerde sürekli cinsel temalı konular konuşuluyordu. Sperm, orgazm, kadın ve erkek göğüsleriyle ilgili cinsel örnekler veriyordu. Bu örnekleri verirken tahrik olduğunu hissettiriyordu. Bir gün çok başım ağrıdığı için dersten ayrılmak istediğimi söyledim. Yanıma gelip sana masaj yapayım dedi. Saçlarıma dokunmaya başladı. Kendimi geri çektim. Kulağıma eğilip " Bir kadına dokunmak çok güzel" dedi. Ben ağrımı tekrar bahane ederek sınıftan ayrılmak zorunda kaldım" diye konuşmuştu.