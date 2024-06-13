Sapık öğretim görevlisi hakkında şok detay! Güvenlik görevlisinin ifadesi dava dosyasına girdi: Odadan sevişme sesleri geliyordu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S.'nin görevden uzaklaştırma süresi 3 ay daha uzatıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde cinsel taciz suçlamasıyla üniversite yönetimi tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S.'nin görevden uzaklaştırma süresi 3 ay daha uzatıldı.
Hukuk müşavirliği tacize uğradığını iddia eden birçok öğrencinin ifadesine başvururken, O.S. ile ilgili ifade vermek isteyen bir çok personelle de iletişime geçildi.
"ODASINDAN SEVİŞME SESLERİ GELİYORDU"
Soruşturma kapsamında daha de önce ifade veren bir güvenlik görevlisinin bilgisine başvuruldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu söyleyen güvenlik görevlisi E.P., "Üniversite de görevim gereği katlarda ve bahçelerde rutin kontroller yapmaktayım.
01.00 sıralarında Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. Kat öğretim görevlilerinin odalarının olduğu bölgedeki devriye noktamda 322 nolu O.S.'ye ait odanın önünden geçerken içeride sevişme sesi (kadın erkek) duydum.
Odanın ışıkları kapalıydı. Daha sonra bahçeye indiğimde park halinde bir otomobilin olduğunu fark ettim. Otomobili sistemden kontrol ettiğimde O.S.'ye ait olduğunu fark ettim. Araç daha sonra üniversiteden sabaha karşı ayrıldı. Olay günü tespit ettiklerimi tutanak altına alarak amirlerime ilettim" dedi.
"BENİ GÖRÜNCE KAPIYI KAPATTILAR"
Yine E.P. başka bir ifadesinde "Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin katlarında dolaşırken gece 01.30 sıralarında O.S.'nin kapısının hafif aralıklı olduğunu fark ettim. Açık unutulmuş olabileceğini düşünerek kapıya yaklaştığımda içeride O.S.'nin ve bir kız öğrencinin oturduğunu fark ettim.
Beni görmeleri üzerine kapıyı kapattılar. Devriye noktamdaki saati kurmak için gittiğimde O.S.'nin yanındaki bayanla birlikte yangın merdiveninden koşarak uzaklaştıklarını gördüm ve olayla ilgili raporumu düzenledim" dedi.
YÖK, AYRINTILI RAPOR İSTEDİ
Öğretim görevlisi O.S. ile ilgili tüm ifadeler soruşturma dosyasına girerken, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) konuyla ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden soruşturmayla ilgili ayrıntılı rapor istedi. Üniversitenin soruşturmayı önümüzdeki günlerde tamamlayıp, dosyayı YÖK'e göndermesi bekleniyor.
38 KIZ ÖĞRENCİYE CİNSEL TACİZ
Öte yandan, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derslerine giren kız öğrencilerini not düşürmekle tehdit ederek taciz ettiği ileri sürülen Dr. Öğretim üyesi O.S.'nin 2018 yılında 18, 2019 yılında ise19 kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı.
KABUL ETMEYİNCE PSİKOLOJİK BASKI
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi E.Ş. 06.07.2018 tarihinde fakülte dekanlığına başvurarak öğretim görevlisi O.S.'den sınıftaki davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu belirtmişti. E.Ş. ifadesinde, "Derslerde sürekli cinsel konulara değinmesi ben ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamıştı. Bir gün elini omzuma atıp bana burs sağlayabileceğinden bahsetti. Kabul etmeyince notlarım üzerinden bana baskı kurmaya başladı. Sürekli evime gelmek istediğini söylüyordu. Üniversite dışı konferanslara birlikte gitmeyi teklif etti ancak kabul etmeyince üzerimde psikolojik baskı kurmaya başladı" ifadelerini kullanmıştı.
"BİR KADINA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL"
Yine aynı fakültenin üçüncü sınıf öğrencisi K.Y. 2018 yılındaki şikayetinde, "Ders sırasında masa aralarında dolaşırken bacağını bacağıma sürtmeye başladı. Rahatsız oldum ve çektim. Derslerde sürekli cinsel temalı konular konuşuluyordu. Sperm, orgazm, kadın ve erkek göğüsleriyle ilgili cinsel örnekler veriyordu. Bu örnekleri verirken tahrik olduğunu hissettiriyordu. Bir gün çok başım ağrıdığı için dersten ayrılmak istediğimi söyledim. Yanıma gelip sana masaj yapayım dedi. Saçlarıma dokunmaya başladı. Kendimi geri çektim. Kulağıma eğilip " Bir kadına dokunmak çok güzel" dedi. Ben ağrımı tekrar bahane ederek sınıftan ayrılmak zorunda kaldım" diye konuşmuştu.
ETKİLENDİĞİ KIZ ÖĞRENCİLERİN OMUZLARINA DOKUNUP...
07.03.2019 tarihinde öğrenci B.R.E. ise öğretim üyesi O.S.'nin dersteki davranışlarından ve verdiği örneklerden rahatsız olduğunu belirterek, öğretim üyesi hakkında şikâyette bulunmuştu. B.R.E. ifadesinde "Derslerde hoca konuyu sürekli cinselliğe bağlıyor. Sınıfta biranda kendimizi cinsellik konuşurken buluyoruz.
Tahtaya yumurta ve sperm resmi çizip "Bu sperm yumurtaya girip çıkacak, girip çıkacak ve sonra" deyip bize sorardı. Erkeklerin meme uçlarının seks esnasında haz aldığını belirtip, cinsel içerikli konulardan etkilenerek masa altında genital bölgesine dokunuyor. Etkilendiği kız öğrencilerimizin omuzlarına ve saçlarına dokunarak iltifatlar ediyor. Dersin sürekli seks üzerinde dönmesinden rahatsızım" demişti.