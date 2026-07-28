Ordu'da korkunç kaza! Minik kız patpatın altında can verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Eyüplü Mahallesi'nde bulunan çeşmeye patpat ile su almaya giden B.H.K. (17), virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

PATPATIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan patpatın devrilmesi sonucu aracın kasasında bulunan kız kardeşi Miray Eslem K. (6), aracın altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan küçük çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.H.K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.