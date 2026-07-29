Bursa'da havuz faciası! 2 yaşındaki Kadir suda ölü bulundu: Annenin feryadı yürek burktu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Dün (28 Temmuz) saat 16.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi 197'nci Sokak'taki sitede meydana gelen olayda 2 yaşındaki Kadir Tohum, bir anda ortadan kayboldu.

SİTENİN HAVUZUNDA HAREKETSİZ BULUNDU

Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalleli, Kadir'i bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından minik Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda hareketsiz bulundu.

Çevredekiler çocuğu sudan çıkarmak için havuza atlarken, sakinleştirilmeye çalışılan anne Şahade Tohum'un feryadı yürek burktu.

Bursa'da site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu. (Fotoğraflar: DHA)

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Su altından çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi, sitede oturan Acil Servis Uzmanı Timur Saraç yaptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Tohum, kurtarılamadı.

Sağlıkçıların, kalbinin durduğunu belirlediği çocuğa, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Tohum, kurtarılamadı.

Anne Şahade Tohum, baba Mehmet Tohum ve 2 yaşındaki Kadir Tohum

"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Oğulları Kadir'in ölüm haberini alıp hastaneye koşan Şahade ve Mehmet Tohum çifti, sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan Şahade Tohum, "Kadir çık annem oradan" diyerek feryat etti.

astanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan Şahade Tohum, ʺKadir çık annem oradanʺ diyerek feryat etti.

GAZİANTEP'TE DEFNEDİLECEK

Kadir Tohum'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.