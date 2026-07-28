Kendini komiser olarak tanıtan 17 yaşındaki şüpheli 81 yaşındaki kişiyi 1 milyon 636 bin lira dolandırdı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde, kendisini "komiser" olarak tanıtan 17 yaşındaki şüpheli, 81 yaşındaki bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 636 bin lira dolandırdı. Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ziynet eşyaları ve dövizler sahibine teslim edildi.
Çatalca'da 17 yaşındaki F.Y.'nin, 81 yaşındaki M.G.'yi telefonla arayıp kendini polis olarak tanıttığı tespit edildi. M.G.'ye adına telefon hatları açılıp bazı suçlarda kullanıldığını söyleyen F.Y., evindeki para ve altınlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 doları ( Yaklaşık 1 milyon 636 bin lira) teslim eden M.G. dolandırıldığını fark edince polise başvurdu.
KENDİNİ KOMİSER OLARAK TANITTI
Çatalca'da Ferhatpaşa Mahallesi'nde 21 Temmuz'da meydana gelen olayda, kendini 'komiser' olarak tanıtan 17 yaşındaki F.Y., 81 yaşındaki M.G.'yi arayarak adına açılan hatların suçlarda kullanıldığını öne sürdü. Korkuya kapılan M.G, evindeki 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın ile 4 bin avro ve 3 bin 500 ABD dolarını şüpheliye teslim etti.
PARA VE ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Olayın ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvuran mağdurun ihbarıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen nakit para ve altınlar ise sahibine teslim edildi.