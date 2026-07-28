CHP'li İBB'de ulaşım çilesi bitmiyor: Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven bozuldu, insan seli oluştu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda sabah saatlerinde yürüyen merdivenin arızalanması ulaşımı aksattı. Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar yoğunluk nedeniyle uzun süre beklerken, işe yetişme telaşı adeta çileye dönüştü.
Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda sabah saatlerinde yaşanan yürüyen merdiven arızası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arıza nedeniyle yolcu akışı yavaşlarken istasyonda uzun kuyruklar oluştu. İşe gitmek isteyen çok sayıda İstanbullu yoğunluk içinde ilerlemeye çalıştı.
SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda yürüyen merdivenin arızalanması nedeniyle sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.
Metrobüsten çıkmaya çalışan vatandaşlar istasyonda uzun kuyruklar oluştururken, oluşan kalabalık nedeniyle yolcu geçişi yavaşladı.
YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZASI ULAŞIMI AKSATTI
Yürüyen merdivendeki arıza nedeniyle istasyondan çıkışlarda aksamalar meydana geldi.
Yoğunluğun giderek artmasıyla vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
İŞE GİDEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sabah işe yetişmeye çalışan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Yaşanan arıza nedeniyle Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda insan selini andıran görüntüler oluşurken, ulaşımda aksama yaşandı.