Sahte hakim çetesine tutuklama! Eşini bile kandırdı, savunması "pes" dedirtti: Yalan üzerine kurulu bir hayatım var
İstanbul'da kendisini yıllarca "hakim" olarak tanıtıp adli sorunları bulunan kişileri dolandırdığı öne sürülen Kubilay Akyol'un kurduğu düzenin ayrıntıları ortaya çıktı. Doktor eşinin bile gerçek hakim sandığı Akyol, ifadesinde "Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var" diyerek suçunu kabul etti. Akyol'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yaptığı öne sürülen suç örgütü çökertildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Soruşturmada Kubilay Akyol'un ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim." dediği öğrenildi.
"BOMBALI ARAÇ" BAHANESİYLE PARK YERİNİ KAPATMIŞ
Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı da Akyol'un günlük yaşamına ilişkin oldu.
İddiaya göre kendisini mahallede "Adalet Bakanlığı'nda hakim" olarak tanıtan Akyol, bina önündeki park alanını "Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" diyerek uzun süre kullandı. Bu nedenle yaklaşık 5 yıl önce CİMER'e şikayet edildiği belirlendi.
OPERASYONDA ŞAŞIRTAN AYRINTI
Operasyon sırasında sivil kıyafetli jandarma ekiplerinin Akyol'u evden çıkarmasını gören apartman sakinlerinin, onu gerçek hakim sandıkları için "Hakimi kaçırıyorlar" düşüncesiyle polisi aradığı öne sürüldü.
Adrese gelen polis ekiplerine operasyonun jandarma tarafından yürütüldüğü bildirildi.
DOKTOR EŞİ DE HAKİM SANDI
Soruşturmada, Kubilay Akyol'un doktor eşinin de yıllardır şüpheliyi gerçek hakim olarak bildiği öğrenildi.
Şüphelinin mesleği ve görev yeri konusunda ailesine de yanlış bilgi verdiği, bu kimliği çevresinde güven oluşturmak amacıyla kullandığı değerlendirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Kubilay Akyol suçunu kabul etti.
Cübbeyi temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ile avukat Halil İbrahim Alagöz ise suçlamaları reddederek kandırıldıklarını savundu.
Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması gerekçesiyle 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.