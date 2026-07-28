Sahte hakim çetesine tutuklama! Eşini bile kandırdı, savunması "pes" dedirtti: Yalan üzerine kurulu bir hayatım var

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, adli sorunları bulunan kişileri "" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen suç örgütünün lideri Kubilay Akyol'un yıllarca sahte hakim kimliğiyle yaşadığı ortaya çıktı. Mahalleliyi, yakın çevresini ve doktor eşini bile gerçek hakim olduğuna inandırdığı belirlenen Akyol, ifadesinde, "sözleriyle pes dedirtti. Akyol'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında sivil kıyafetli jandarma ekiplerinin Akyol'u evden çıkarmasını gören apartman sakinlerinin, onu gerçek hakim sandıkları için "Hakimi kaçırıyorlar" düşüncesiyle polisi aradığı öne sürüldü.

İddiaya göre kendisini mahallede " Adalet Bakanlığı'nda hakim " olarak tanıtan Akyol, bina önündeki park alanını " Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" diyerek uzun süre kullandı. Bu nedenle yaklaşık 5 yıl önce CİMER'e şikayet edildiği belirlendi.

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı da Akyol'un günlük yaşamına ilişkin oldu.

Soruşturmada Kubilay Akyol'un ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim ." dediği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kendisini yıllarca hakim olarak tanıttığı öne sürülen Kubilay Akyol'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Soruşturmada, Kubilay Akyol'un yıllarca çevresine kendisini hakim olarak tanıttığı ve doktor eşinin de buna inandığı öne sürüldü.DOKTOR EŞİ DE HAKİM SANDI

Soruşturmada, Kubilay Akyol'un doktor eşinin de yıllardır şüpheliyi gerçek hakim olarak bildiği öğrenildi.

Şüphelinin mesleği ve görev yeri konusunda ailesine de yanlış bilgi verdiği, bu kimliği çevresinde güven oluşturmak amacıyla kullandığı değerlendirildi.