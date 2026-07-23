Sahte hakim tuzağı: "İşlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, adli sorunları bulunan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderini çevreye hakim olarak tanıttıkları iddia edilen, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, bir avukatın ise başka bir dolandırıcılık dosyası kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasında, adli sorunları bulunan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderini çevresine "hakim" olarak tanıttığı belirlenen, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheliye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, bir avukatın ise başka bir dolandırıcılık dosyası kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
"HAKİM" OLARAK TANITTIKLARI KİŞİYLE GÜVEN SAĞLADILAR
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın çevreye hakim olarak tanıtıldığı ve bu yolla adli sorunları bulunan vatandaşların güveninin kazanıldığı iddia edildi.
"İŞLERİNİZİ ÇÖZECEĞİZ" VAADİYLE DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin, mağdurlara yargı süreçlerini çözecekleri vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 AVUKAT TUTUKLU
Operasyonda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken, avukat olan bir şüphelinin başka bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.
HAKİM CÜBBESİ, KÜLÇE ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 hakim cübbesi, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 euro, 8 bin 80 ABD doları, 1 milyon euro bedelli senet, banka dekontları, borç ve kefalet protokolü, 4 cep telefonu ile 1 USB bellek ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.