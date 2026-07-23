Sahte hakim tuzağı: "İşlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturmasında, adli sorunları bulunan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Örgüt liderini çevresine "hakim" olarak tanıttığı belirlenen, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheliye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, bir avukatın ise başka bir dolandırıcılık dosyası kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

İstanbul’da adli sorunları olan vatandaşları ʺişlerinizi çözeceğizʺ vaadiyle dolandıran ve örgüt liderini ʺhakimʺ olarak tanıtan çeteye operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.) "HAKİM" OLARAK TANITTIKLARI KİŞİYLE GÜVEN SAĞLADILAR Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın çevreye hakim olarak tanıtıldığı ve bu yolla adli sorunları bulunan vatandaşların güveninin kazanıldığı iddia edildi. "İŞLERİNİZİ ÇÖZECEĞİZ" VAADİYLE DOLANDIRDILAR Şüphelilerin, mağdurlara yargı süreçlerini çözecekleri vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.