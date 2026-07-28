Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları yabancı uyruklu kişiyi takip etti. Cadde üzerindeki bir restoranda bir süre bekleyen şüpheliler, hedef aldıkları kişinin bölgeye gelmesi üzerine silahla ateş açtı.

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