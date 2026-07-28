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Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Fatih’te alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları yabancı uyruklu kişiyi takip etti. Cadde üzerindeki bir restoranda bir süre bekleyen şüpheliler, hedef aldıkları kişinin bölgeye gelmesi üzerine silahla ateş açtı.

Video Oynatma İkonu Fatih'te silahlı saldırı: Yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti

Fatih’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü (Fotoğraflar DHA ve İHA foto arşivinden alınmıştır.)Fatih’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü (Fotoğraflar DHA ve İHA foto arşivinden alınmıştır.)

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kişi kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü-3

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.

Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü-4

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü-6 Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü-7 Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü-8
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