Fatih’te caddede pusu: Silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Fatih’te alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları yabancı uyruklu kişiyi takip etti. Cadde üzerindeki bir restoranda bir süre bekleyen şüpheliler, hedef aldıkları kişinin bölgeye gelmesi üzerine silahla ateş açtı.Fatih'te silahlı saldırı: Yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti
SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kurşunların isabet ettiği kişi kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vurulan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.