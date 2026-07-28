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Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yapımı süren diğer oteline ait ruhsatsız personel lojmanı için verilen yıkım kararı uygulandı. Yapı, İl Özel İdaresinin çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak kaldırıldı.

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Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından otel sahibi Halit Ergül'ün devam eden diğer otel yatırımında tespit edilen ruhsatsız personel lojmanı yıkıldı. İl Özel İdaresinin aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen iş makineleri, kaçak olduğu belirlenen yapıyı kaldırdı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait Gazelle Otel'le ilişkili kaçak yapıların yıkımına başlandı. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır.)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait Gazelle Otel'le ilişkili kaçak yapıların yıkımına başlandı. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır.)

YANGIN SONRASI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından yürütülen süreçte otel sahibi Halit Ergül ile bazı aile bireyleri hakkında 34'er kez müebbet ve ayrıca çeşitli hapis cezaları verildi. Diğer sanıklar da farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Faciadan önce Halit Ergül'ün Mesciler köyü sınırlarında yapımına başladığı yeni otel inşaatı da incelemeye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, ruhsatlı projede yer almayan ek bir yapının aynı parsel içerisinde izinsiz olarak inşa edildiği tespit edildi.

Video Oynatma İkonu Halit Ergül'ün orman arazisindeki kaçak otel binası yıkıldı

Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı-3

ENERJİ NAKİL HATTI MESAFESİNE DE AYKIRI BULUNDU

İnceleme tutanağında, söz konusu yapının enerji nakil hattının yaklaşma mesafesi içinde bulunduğu, onaylı projede bu alanın yapılaşmaya uygun olmadığına ilişkin sınırların açık şekilde gösterildiği belirtildi.

Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki yapının personel lojmanı olarak planlandığı ve yapı ruhsatı alınmadan inşa edildiği belirlendi. Bunun üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bina mühürlendi.

Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı-4

853 BİN LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

İl Encümeni, yapı sahibi hakkında 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mevzuatta öngörülen süre içinde aykırılığın giderilmesi istendi.

Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı-5

Verilen süre içinde yapının ruhsatlandırılmaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine İl Encümeni, ruhsatsız yapının 30 gün içinde yıkılmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle personel lojmanının yıkımını gerçekleştirdi.

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Ebru Bektaş
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