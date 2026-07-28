Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı
Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınının ardından, otel sahibi Halit Ergül'ün yapımı süren diğer oteline ait ruhsatsız personel lojmanı için verilen yıkım kararı uygulandı. Yapı, İl Özel İdaresinin çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak kaldırıldı.
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından otel sahibi Halit Ergül'ün devam eden diğer otel yatırımında tespit edilen ruhsatsız personel lojmanı yıkıldı. İl Özel İdaresinin aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen iş makineleri, kaçak olduğu belirlenen yapıyı kaldırdı.
YANGIN SONRASI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI
Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından yürütülen süreçte otel sahibi Halit Ergül ile bazı aile bireyleri hakkında 34'er kez müebbet ve ayrıca çeşitli hapis cezaları verildi. Diğer sanıklar da farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Faciadan önce Halit Ergül'ün Mesciler köyü sınırlarında yapımına başladığı yeni otel inşaatı da incelemeye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, ruhsatlı projede yer almayan ek bir yapının aynı parsel içerisinde izinsiz olarak inşa edildiği tespit edildi.Halit Ergül'ün orman arazisindeki kaçak otel binası yıkıldı
ENERJİ NAKİL HATTI MESAFESİNE DE AYKIRI BULUNDU
İnceleme tutanağında, söz konusu yapının enerji nakil hattının yaklaşma mesafesi içinde bulunduğu, onaylı projede bu alanın yapılaşmaya uygun olmadığına ilişkin sınırların açık şekilde gösterildiği belirtildi.
Yaklaşık 726 metrekare büyüklüğündeki yapının personel lojmanı olarak planlandığı ve yapı ruhsatı alınmadan inşa edildiği belirlendi. Bunun üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bina mühürlendi.
853 BİN LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ
İl Encümeni, yapı sahibi hakkında 853 bin 178 lira 72 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mevzuatta öngörülen süre içinde aykırılığın giderilmesi istendi.
Verilen süre içinde yapının ruhsatlandırılmaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi üzerine İl Encümeni, ruhsatsız yapının 30 gün içinde yıkılmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle personel lojmanının yıkımını gerçekleştirdi.