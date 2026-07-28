Grand Kartal faciasının ardından yeni gelişme! Halit Ergül'ün ruhsatsız lojmanı yıkıldı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından otel sahibi Halit Ergül'ün devam eden diğer otel yatırımında tespit edilen ruhsatsız personel lojmanı yıkıldı. İl Özel İdaresinin aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen iş makineleri, kaçak olduğu belirlenen yapıyı kaldırdı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e ait Gazelle Otel'le ilişkili kaçak yapıların yıkımına başlandı. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır.)

YANGIN SONRASI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından yürütülen süreçte otel sahibi Halit Ergül ile bazı aile bireyleri hakkında 34'er kez müebbet ve ayrıca çeşitli hapis cezaları verildi. Diğer sanıklar da farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Faciadan önce Halit Ergül'ün Mesciler köyü sınırlarında yapımına başladığı yeni otel inşaatı da incelemeye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, ruhsatlı projede yer almayan ek bir yapının aynı parsel içerisinde izinsiz olarak inşa edildiği tespit edildi.

Halit Ergül'ün orman arazisindeki kaçak otel binası yıkıldı