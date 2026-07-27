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Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar

Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’a suikast girişiminde bulunmayı planlayan 7 şüpheli tutuklandı. Bodrum'dan yakalanan şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok3'le ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi.

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Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar

İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı.

BLOK3 lakaplı Hakan Aydın'a suikast planı yapan şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)BLOK3 lakaplı Hakan Aydın'a suikast planı yapan şüpheliler tutuklandı. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)


"BİZ TATİL YAPIYORDUK" SAVUNMASI

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve "Biz tatil yapıyorduk" diyen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler tutuklandı.Şüpheliler tutuklandı.

İSTANBUL'DA İKİ OLAYA KARIŞTILAR

İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü'nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum'a gittikleri belirlendi.

BLOK3 lakaplı Hakan Aydın BLOK3 lakaplı Hakan Aydın


ŞAPKALILAR BODRUM'DA YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Blok3'e suikast planlayan 7 kişi tutuklandı


Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi.

Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar-5

TÜRKİYE GENELİNDE SES GETİRECEK BÜYÜK BİR OLAY

Şüphelilerin Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum'a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAÇINDAN ESRAR ETKEN MADDESİ BULUNMUŞTU

Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlenmişti.

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Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar-7 Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar-8 Blok3'e lakaplı Hakan Aydın'a suikast düzenlemeyi planlayan 7 şüpheli tutuklandı! Bodrum'da yakalandılar tatil savunması yaptılar-9

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