BLOK3 lakaplı Hakan Aydın



ŞAPKALILAR BODRUM'DA YAKALANDI



Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Blok3'e suikast planlayan 7 kişi tutuklandı



Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın'la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi.