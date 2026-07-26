İzmir Çeşme Otoyolu'nda aracın üstünde dans eden 3 kişi yakalandı!

İzmir-Çeşme Otoyolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir otomobilin üzerine çıkan 3 kişi dans etmeye başladı. Hem kendi yaşamlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini açıkça hiçe sayan şahıslar, o anları bir de cep telefonlarıyla kayda aldırdı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE SORUŞTURMA

Görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Aracı tehlikeli şekilde sevk ve idare eden sürücü başta olmak üzere, araç üzerinde dans ederek sürüş güvenliğini riske atan şahıslar bu kapsamda yargılanacak.

TCK Madde 179/2: Ulaşım araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişilerin cezalandırılması için bir kazanın gerçekleşmesi ya da birinin yaralanması şart değildir. Yaratılan somut tehlike (kaza riski) suçun oluşması için yeterlidir.