İzmir Çeşme Otoyolu'nda aracın üstünde dans eden 3 kişi yakalandı!
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda seyir halindeki bir otomobilin üstüne çıkarak dans eden biri erkek, ikisi kadın toplam 3 şahıs, kendi paylaştıkları sosyal medya videoları üzerinden tespit edilerek Jandarma ekiplerince yakalandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, şahıslar ve sürücü hakkında "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan re'sen adli soruşturma başlattı.
İzmir-Çeşme Otoyolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir otomobilin üzerine çıkan 3 kişi dans etmeye başladı. Hem kendi yaşamlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini açıkça hiçe sayan şahıslar, o anları bir de cep telefonlarıyla kayda aldırdı.
JANDARMA ANINDA DEVREYE GİRDİ
Sorumsuzluk örneği sergileyen şahıslar, kaydettikleri görüntüleri "övünç kaynağı" gibi sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kısa sürede viral olan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeksizin harekete geçti.Araç üzerinde dans edip paylaştılar: Jandarma 3 kişiyi yakaladı
2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE SORUŞTURMA
Görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında "Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Aracı tehlikeli şekilde sevk ve idare eden sürücü başta olmak üzere, araç üzerinde dans ederek sürüş güvenliğini riske atan şahıslar bu kapsamda yargılanacak.
TCK Madde 179/2: Ulaşım araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişilerin cezalandırılması için bir kazanın gerçekleşmesi ya da birinin yaralanması şart değildir. Yaratılan somut tehlike (kaza riski) suçun oluşması için yeterlidir.
2026 Trafik Kanunu Düzenlemesi: Adli sürecin (hapis cezasının) yanı sıra, 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye yüksek miktarda idari para cezası kesilmekte ve ehliyetine el konulabilmektedir.