Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde kaza meydana geldi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplanarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.