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Beykoz’da minibüse çarpan otomobil takla atıp kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde minibüse arkadan çarparak takla atan ve bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Minibüsteki 2 kişinin yaralandığı feci kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Beykoz’da minibüse çarpan otomobil takla atıp kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde kaza meydana geldi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Beykoz TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde kaza meydana geldi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Video Oynatma İkonu Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü 2 yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulup takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere saplanarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Çarpmanın şiddetiyle kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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