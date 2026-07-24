Zihni genç tutmak mümkün! Beyin sağlığını koruyan ve zekayı keskinleştiren temel alışkanlıklar
Yaş almak kaçınılmaz, ancak beyin yaşlanmasının hızını yaşam tarzı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bilim insanlarına göre zihni aktif tutan alışkanlıklar, hafızayı yıllarca korumaya yardımcı oluyor.
Birçok kişi unutkanlığı yaşlanmanın doğal sonucu olarak görüyor. Oysa uzmanlar, beynin de kaslar gibi çalıştırıldıkça güçlendiğini söylüyor. Yeni şeyler öğrenmek, sosyalleşmek, hareket etmek ve kaliteli uyku; zihinsel performansı destekleyen en önemli alışkanlıklar arasında yer alıyor.
AKTİF TUTMAK MÜMKÜN
İnsan ömrü uzuyor. Ancak asıl önemli soru artık "Ne kadaryaşayacağız?" değil, "Yaşarkenzihnimiz ne kadar güçlükalacak?" Modern tıp, sağlıklı yaşlanmanın yalnızca kalbi ve kasları korumaktan ibaret olmadığını; beynin de düzenli olarak desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre beyin, yaşam boyu değişebilme ve yeni bağlantılar kurabilme yeteneğine sahip. Bu özellik sayesinde yeni bilgiler öğrenmek, farklı beceriler kazanmak ve zihni aktif tutmak her yaşta mümkün. Yani beyin, emekli olmuyor; çalıştırıldıkça gelişmeye devam ediyor.
KİTAP OKUMAK ÖNEMLİ
Araştırmalar, fiziksel hareketin beyne giden kan akışını artırdığını, kaliteli uykunun hafızanın düzenlenmesine katkı sağladığını ve güçlü sosyal ilişkilerin zihinsel sağlığı desteklediğini gösteriyor. Sadece bulmaca çözmek değil; yeni bir dil öğrenmek, müzikle ilgilenmek, kitap okumak, farklı insanlarla sohbet etmek veya daha önce hiç yapılmamış bir uğraşa başlamak da beyin için önemli egzersizler arasında gösteriliyor.
HAREKET, KALİTELİ UYKU...
Uzmanlar ayrıca yalnızlığın ve sosyal izolasyonun sadece ruh hâlini değil, bilişsel performansı da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aileyle vakit geçirmek, dostlarla görüşmek ve toplumsal yaşamın içinde kalmak, zihinsel canlılığın korunmasına katkı sağlayabiliyor. Beyni genç tutmanın tek bir ilacı yok. Ancak hareket, kaliteli uyku, dengeli beslenme, öğrenme isteği ve sosyal bağlar bir araya geldiğinde, zihinsel sağlığı destekleyen güçlü bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor. Çünkü yaşlanan organ beynimiz değil; çoğu zaman onu kullanma alışkanlıklarımız oluyor.
BEYNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI: YALNIZLIK
Yalnızlık çoğu zaman duygusal bir sorun olarak görülüyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, uzun süre sosyal çevreden uzak kalmanın beyin sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Beyin için en değerli vitaminlerden biri iletişim kurmak.
KENDİNİZİ ŞAŞIRTIN!
Beyin, rutin işleri kolayca yapar; ancak yeni deneyimlerle karşılaştığında daha yoğun çalışır. Bu nedenle her gün aynı yolu kullanmak yerine farklı bir güzergâh seçmek, yeni bir yemek pişirmek, hiç dinlenmeyen bir müzik türünü keşfetmek ya da farklı bir konuda kitap okumak bile zihni harekete geçirir
DOST SOHBETİ İLAÇ GİBİ
Sevdiklerinizle yapılan samimi bir sohbet, yalnızca moral vermekle kalmaz; düşünme, hatırlama ve iletişim becerilerinin canlı kalmasına da katkı sağlar.
BUGÜN BAŞLAYIN
Bugün yeni bir bilgi öğrenin veya uzun zamandır merak ettiğiniz bir konuyu araştırın.
En az bir yakınınızı telefonla arayın ya da yüz yüze sohbet edin.
Günlük yürüyüşünüze 20-30 dakika ayırın.
ÇARPICI BİLGİ-1
Beyin yeni bağlantılar kurabiliyor
Eskiden beynin belirli bir yaştan sonra gelişmediği düşünülüyordu. Bugün bilim insanları, beynin yaşam boyu yeni sinir bağlantıları oluşturabildiğini ve öğrenmeye devam ettiğini biliyor. Yeni bir şey öğrenmek, beynin en sevdiği egzersizlerden biri.
ÇARPICI BİLGİ-2
Yalnızlık sadece morali değil, zihni de etkiliyor
Araştırmalar, güçlü sosyal ilişkilerin zihinsel sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Aile bağları, dost sohbetleri ve sosyal yaşam, beynin aktif kalmasına destek veren önemli unsurlar arasında yer alıyor.
BİLİM NE DİYOR?
Sigaradan uzak durmak, başta geliyor
Uzmanlara göre beyin sağlığı tek bir alışkanlıkla korunmuyor. Düzenli hareket, kaliteli uyku, tansiyon ve kan şekeri kontrolü, sigaradan uzak durmak, sosyal ilişkileri sürdürmek ve zihni aktif tutmak birlikte değerlendirildiğinde, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen güçlü bir temel oluşturuyor.
BUGÜN BAŞLAYIN
Bugün yeni bir bilgi öğrenin veya uzun zamandır merak ettiğiniz bir konuyu araştırın.
En az bir yakınınızı telefonla arayın ya da yüz yüze sohbet edin.
Günlük yürüyüşünüze 20-30 dakika ayırın.
BİLİNMESİ GEREKEN
Beyni çalıştırmanın yolları
Kitap okuyun.
Yeni bir beceri öğrenin.
Müzik dinleyin veya bir enstrüman deneyin.
Farklı insanlarla sohbet edin.
Bulmaca ve zekâ oyunlarını hobi olarak değerlendirin.
Çeşitlilik, beynin en büyük dostlarından biridir
DİKKAT ÇEKEN GERÇEK
Yürümek sadece bacaklara iyi gelmiyor
Düzenli fiziksel aktivite, beynin daha iyi çalışmasını destekleyen faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle yürüyüş, hem beden hem de zihin için en değerli günlük alışkanlıklardan biri kabul ediliyor
ŞEHİR EFSANESİ
Unutkanlık yaşlanmanın kaçınılmaz sonucudur."
İŞİN ASLI
Yaşla birlikte bazı bilişsel değişiklikler görülebilir. Ancak zihni aktif tutan yaşam tarzı, düzenli hareket, kaliteli uyku ve sağlık risklerinin kontrolü beyin sağlığını desteklemede önemli rol oynar. Her unutkanlık da ciddi bir hastalık anlamına gelmez; kalıcı veya günlük yaşamı etkileyen yakınmalar ise hekim değerlendirmesini gerektirir.
EDİTÖRÜN NOTU
Zihnimiz de kaslarımız gibi kullanılmadığında zayıflayabilir. Yaş almak, öğrenmenin sonu değildir. Merak etmeyi bırakmayan, hareket eden, dostluklarını koruyan ve hayatla bağını koparmayan insanlar, yalnızca daha uzun değil; daha dolu dolu bir yaşam sürüyor.
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