Karabük'te kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan kişi, hastane yakınında fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A., kalp rahatsızlığı şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler kapsamında kan örneği verilen Mehmet A., doktor değerlendirmesi ve sonuçları beklenmeden hastaneden ayrıldı.

20 METRE YÜRÜDÜ FENALAŞIP DÜŞTÜ

Hastane kapısından yaklaşık 20 metre uzaklıkta yürüdüğü sırada fenalaşan Mehmet A., yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine hastane personeli sedyeyle olay yerine geldi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet A., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.