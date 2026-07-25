Şişli'de panik anları! Yatak odasının duvarı çöktü: "Deprem oldu sandık"

İstanbul Şişli'de panik anları yaşandı. Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta 25 Temmuz saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki daire duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

TUTANAK TUTULDU

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri bölgeye giderek olayla ilgili tutanak tuttu. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve şu an yazlıkta olduğu öğrenildi.

Şişli’de binanın duvarı çöktü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Bölgedeki bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan şu ifadeleri kullandı:

Şişli'de 6 katlı binanın 3’üncü katındaki duvar çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi.

Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğer yan binamızın balkonu çökmüş ve demirler bizim odaya da zarar verdi. Arka tarafa koşturduk, bir şey oldu mu acaba diye. Ama büyük bir korkuydu yani. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi.