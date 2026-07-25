Bursa’da otomobil beton duvara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 5 kişi içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı keserek yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

KALBİ DURAN ÇOCUĞA DOKTOR MÜDAHALESİ

Kaza sırasında bölgeden geçen ve Antalya'daki bir hastanede çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, aracını durdurarak yaralılara müdahale etti.