Bursa’da otomobil beton duvara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı. Kalbi duran 12 yaşındaki çocuğa ise tesadüfen yoldan geçen çocuk acil doktoru müdahale etti.
Kaza, İrfaniye mevkisinde İzmir yolu gidiş istikametinde meydana geldi. Begüm Şevval Usta'nın (26) kullandığı 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın beton duvarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 5 kişi içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı keserek yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
KALBİ DURAN ÇOCUĞA DOKTOR MÜDAHALESİ
Kaza sırasında bölgeden geçen ve Antalya'daki bir hastanede çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, aracını durdurarak yaralılara müdahale etti.
Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A.'ya (12) kalp masajı yapan doktor, çocuğun yeniden hayata dönmesini sağladı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Begüm Şevval Usta ile araçta bulunan Nureddin Acar (73) ve Müzeyyen Acar (74) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Ş.A. ile Filiz Usta (51) hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.