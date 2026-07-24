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Beşiktaş'ta taraftar grubu 'Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı: 7 gözaltı

Beşiktaş’ta Çarşı grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı, maskeli saldırganlar tarafından vurularak yaralandı. Polis ekiplerinin takibi sonucu kaçış planı çökertilirken, olaya karıştığı belirlenen 2’si kadın 7 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçi ve azmettiriciyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ta taraftar grubu 'Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı: 7 gözaltı

Olay, 10 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde taraftar grubu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' grubunun eski lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada motosikletle gelen saldırganlardan biri Ulhanlı'ya ateş açtı.

Beşiktaş'ın eski tribün liderine silahlı saldırı düzenlendi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Beşiktaş'ın eski tribün liderine silahlı saldırı düzenlendi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

5 YERİNDEN YARALANDI

Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski tribün lideri 5 yerinden yaralandı.Eski tribün lideri 5 yerinden yaralandı.

YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Diğer yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede saldırı anını gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamadı. Çalışmalara devam eden polisin ifadesine başvurduğu E.K., (15) silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

Kemal Ulhanlı.Kemal Ulhanlı.

KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKARILDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.'nin (19) parmak izi bulundu. Çalışmalarda motosikleti Hamza T.'nin kullandığı, silahı ise Onur T.'nin (26) kullandığı belirlendi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRIDA 2 AYRI MOTOSİKLET KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi. Eren K.'nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.'nün (23), Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi. Abdulsamet K.'nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.'nin (23) ise motosikleti Mustafa K.'ye (26) verdiği tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2’si kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2’si kadın 7 şüpheliyi yakaladı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz'da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.'nin ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.'nin kullandığını, motosikleti Hamza T.'nin sürdüğünü ve saldırının Fuat U. (25) tarafından organize edildiğini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kemal Ulhanlı'nın toplam 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Eski tribün lideri Kemal Ulhanlı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Eski tribün lideri Kemal Ulhanlı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 51 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan firari tetikçi Onur T.'nin 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplamda 23, Fuat U.'nun ise 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'motosiklet hırsızlığı' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Video Oynatma İkonu Beşiktaş Çarşı'nın eski tribün liderine silahlı saldırı

Tutuklanan şüphelilerden Eren K.'nin ise 6, Eray Ç.'nin 3, Abdulsamet K.'nin 7, Mustafa K.'nin toplam 2 ve Hamza T.'nin 4 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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