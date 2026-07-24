Beşiktaş'ın eski tribün liderine saldırıda 7 tutuklama

Kemal Ulhanlı. KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKARILDI Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmada Hamza T.'nin (19) parmak izi bulundu. Çalışmalarda motosikleti Hamza T.'nin kullandığı, silahı ise Onur T.'nin (26) kullandığı belirlendi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. SALDIRIDA 2 AYRI MOTOSİKLET KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi. Eren K.'nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.'nün (23), Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği belirlendi. Abdulsamet K.'nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.'nin (23) ise motosikleti Mustafa K.'ye (26) verdiği tespit edildi.